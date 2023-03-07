Суд продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

07 марта 2023, 05:54

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До 12 апреля останутся под стражей фигуранты дела о теракте на Крымском мосту Артем и Григорий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что пять человек (Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян) арестованы по делу о причастности к теракту на Крымском мосту до 8 декабря. 17 октября по обвинению в теракте на мосту были арестованы еще три человека - граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. 31 октября Московский городской суд признал законным арест Былина и Тяжелых.

Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва. Спецслужба также отчиталась о задержании пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении, в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна.

Басманный суд Москвы 6 марта продлил срок ареста пятерым обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту, пишет РИА "Новости".

По ходатайству следователя до 12 апреля мера пресечения в виде содержания под стражей продлена гражданам России Артему и Григорию Азатьянам, гражданам Украины Роману Соломко и Владимиру Злобе, гражданину Армении Артуру Терчаняну.

Ранее тот же суд продлил срок ареста еще троим фигурантам дела Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову, информирует "Газета.ру".

Напомним, Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело в связи с информацией ФСБ о том, что груз со взрывчаткой был провезен через территорию Армении. Власти Грузии в свою очередь заявили, что груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, и версия ФСБ беспочвенна.

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