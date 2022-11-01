Суд оставил под арестом двух фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

01 ноября 2022, 01:13

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Московский городской суд подтвердил законность решения нижестоящего суда об аресте двух подозреваемых в причастности к теракту на мосту, соединяющем Крым с Краснодарским краем. Они останутся под стражей до 8 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что пять человек (Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян) арестованы по делу о взрыве до 8 декабря. 17 октября по обвинению в теракте на мосту были арестованы еще три человека - граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых.

Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва. Спецслужба также отчиталась о задержании пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении, в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна.

Московский городской суд 31 октября признал законным арест граждан России Александра Былина и Дмитрия Тяжелых, которые подозреваются в причастности к подрыву Крымского моста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила законность решения Басманного суда Москвы, который отправил Былина и Тяжелых под арест. Оснований для освобождения их из СИЗО, где они будут содержаться под стражей до 8 декабря, не найдено, пишет "Коммерсант".

Напомним, Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело в связи с информацией ФСБ о том, что груз со взрывчаткой был провезен через территорию Армении. Власти Грузии в свою очередь заявили, что груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, и версия ФСБ беспочвенна.

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