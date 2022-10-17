Число арестованных по делу о теракте на Крымском мосту выросло до восьми

17 октября 2022, 13:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Еще три человека арестованы по обвинению в теракте на мосту из Краснодарского края в Крым, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что пять человек (Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян) арестованы по делу о взрыве до 8 декабря.

Владимир Путин объявил взрыв на Крымском мосту терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва. Спецслужба также отчиталась о задержании пятерых граждан России и трех граждан Украины и Армении, в том числе гражданина Армении Артура Терчаняна.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия постановил арестовать трех граждан России - Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых - обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы суда. "Постановлением суда в отношении Былина, Антипова и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года", - сказал он.

По словам сотрудника пресс-службы, всем задержанным предъявлено обвинение в совершении террористического акта (часть 2 статьи 205 УК РФ), информирует "Интерфакс".

Решение суд принял 15 октября, уточняется в сегодняшней публикации в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Напомним, Служба нацбезопасности Армении возбудила уголовное дело в связи с информацией ФСБ о том, что груз со взрывчаткой был провезен через территорию Армении. Власти Грузии в свою очередь заявили, что груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, и версия ФСБ беспочвенна.

8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. 9 октября Минтранс России сообщил, что начала работу паромная переправа через Керченский пролив, а движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено. Сегодня Минтранс заявил, что возобновлено движение автобусов по мосту.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.