17 октября 2022, 11:03

Минтранс отчитался о возобновлении движения автобусов по Крымскому мосту

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Через Крымский мост восстановлено движение автобусов в оба направления, сообщил Минтранс. В мэрии Керчи уточнили, что решается вопрос об открытии моста для грузовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 8 октября по Крымском мосту было полностью закрыто движение после взрыва, из-за которого обрушились пролеты моста. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

По Крымскому мосту в обе стороны открыто движение автобусов, сообщил Минтранс России. "По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу", – привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника министерства.

Ранее Крымский мост был доступен только для проезда легковых машин. Движение автобусов вошло в штатный режим, уточнил мэр Керчи Святослав Брусаков. "Самое главное, что автобусы уже отправляем – это детские группы, экскурсии, "Артек". И прибывают автобусы на автовокзал Керчи", – привел сегодня его слова ТАСС.

Вопрос о движении по мосту большегрузов пока решается, уточнил Брусаков.

Напомним, после взрыва на Крымском мосту возросла нагрузка на Керченскую переправу. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил 11 октября о начале работы на переправе четвертого парома. Водители, которые везут непродовольственные товары, пожаловались на длительное ожидание в очереди и попросили пропускать не только машины с продуктами. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 15 октября заявил, что после запуска движения грузовиков по Крымскому мосту все машины с грузом будут проходить полную проверку. Тщательный досмотр машин требует много времени, и очереди из большегрузов не исчезнут, отметили пользователи Telegram.

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Примечание:

"Очередь из фур образовалась на дороге к порту "Кавказ"", "Движение по Крымскому мосту полностью закрылось", "Цистерна с топливом горит на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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