28 марта 2023, 04:57

Стало известно о состоянии здоровья пострадавшего при атаке на пост ДПС в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Состояние здоровья 38-летнего старшего лейтенанта, раненного при нападении на пост ДПС в Назрановском районе, оценивается как удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост ДПС "Волга-14", один из полицейских получил ранение в ногу. Это нападение стало первой атакой на пост ДПС в республике за более чем три года.

Сотрудник полиции, который получил ранение при нападении на пост ДПС в Назрановском районе, находится в больнице, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Пострадавший - 38-летний старший лейтенант, командированный из Томской области, сообщает сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Видеоролик с места происшествия продолжительностью полторы минуты опубликовал сегодня телеграм-канал МВД по Ингушетии "06.mvd". На ролике примерно полминуты демонстрируются следы от выстрелов на бетонных блоках, установленных на посту. Затем автор снимает скопление людей и техники на месте инцидента. На пост приехали много людей в гражданской одежде, мимо автора ролика проходит группа силовиков в бронежилетах и касках. Затем на видео опять фиксируются последствия обстрела, на этот раз - пулевое отверстие в окне.

"Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Примечание:

"Житель Ингушетии заявил о похищении родственника", "Евкуров обвинил убитых в Назрани в подготовке теракта", "Ингушские правозащитники сочли покушение на прокурора актом устрашения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 05:56

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