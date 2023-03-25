Власти насчитали 895 обманутых дольщиков в Дагестане

25 марта 2023, 14:35

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В Дагестане насчитывается 895 обманутых дольщиков, купивших жилье в восьми многоквартирных домах, отчитался Минстрой после требования Сергея Меликова собрать информацию обо всех обманутых дольщиках в республике.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля глава Дагестана Сергей Меликов распорядился, чтобы муниципалитеты собрали и передали в Минстрой информацию об обманутых дольщиках по всей республике. Люди вложили деньги в строительство, но не получили жилье и ждут выполнения обязательств, поэтому власти "должны способствовать скорейшему решению их проблемы", заявил он.

В списки обманутых дольщиков в Дагестане включены 895 человек, купивших квартиры в домах, сроки строительства которых нарушены более чем на полгода, сообщил Минстрой республики.

"На сегодняшний день в Дагестане восемь проблемных объектов долевого строительства, возводимых пятью строительными компаниями, которые включены в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Шесть домов расположены в Махачкале, по одному в Каспийске и Дербенте. Общее количество участников долевого строительства по объектам, включенным в ЕРПО, имеющих требования к застройщику о передаче помещений, составляет 895 человек", – процитировало 24 марта ответ Минстроя на свой запрос РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что к проблемным объектам относятся многоквартирные дома, в отношении которых застройщик более чем на полгода нарушил сроки завершения строительства или передачи объекта участнику долевого строительства, либо застройщик признан банкротом. При этом обязательным требованием для включения объекта в ЕРПО является наличие у застройщика разрешения на строительство и права собственности на земельный участок.

"В рамках протокольного поручения главы республики представлены списки по обманутым гражданам на территории муниципальных образований. Для решения вопроса будет созвана межведомственная комиссия с участием представителей правоохранительных и надзорных органов", – привело ответ Минстроя агентство.

В своем телеграм-канале, по состоянию на 14.32 мск, Минстрой не опубликовал эти данные. Ранее, 20 февраля, ведомство сообщило в своем телеграм-канале, что в Дагестане насчитывается восемь проблемных объектов долевого строительства.

Причин появления в Дагестане обманутых дольщиков две, указало в тот день министерство. "Первая – это наличие недобросовестных застройщиков. Сколько ни совершенствуй закон, всегда были, есть и будут те участники рынка, кто предпочтет его нарушить. Вторая – это низкий уровень осведомленности среди «покупателей» в вопросах, касающихся долевого участия в строительстве и «соблазн» перед низкой ценой", - говорится в публикации.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Основная масса недобросовестных застройщиков оформляют не договоры долевого участия, а "всякие-разные предварительные договоры", пояснило ведомство. "Втягивают их [покупателей] в схемы, мутные ЖСК, торгуют квартирами под договоры займа и прочее. Таким образом, люди, отдающие многомиллионные суммы за «квартиры», дольщиками как таковыми не становятся, права по 214-му ФЗ 1 не обретают, застройщик по этому закону ответственность перед ними в полной мере не несет. Статус дольщика предоставляет только договор долевого участия, отвечающий требованиям 214-го федерального закона", - заявил Минстрой Дагестана.

Поэтому дагестанский фонд обманутых дольщиков не оказывает помощь всем пострадавшим жителям, которые десятилетиями ждут свои квартиры, подчеркнуло ведомство. "В его реестре значатся только 8 проблемных объектов", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, авторы которого пожаловались, что власти республики и администрация Махачкалы не решают проблему дольщиков недостроенного многоквартирного дома на улице Каммаева. Они попросили Меликова вмешаться в ситуацию. Судьбу дома будет решать правительственная комиссия, сообщили в Минстрое Дагестана.

Ранее, в январе 2023 года, с аналогичным обращением к Меликову выступили жители Дербента. Власти города не решают проблему дольщиков недостроенного дома на улице Сальмана, пожаловались они, попросив Меликова вмешаться.

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