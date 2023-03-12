Дольщики потребовали решить проблему со строительством дома в Махачкале

12 марта 2023, 13:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Застройщик лишился права на земельный участок, на котором строился многоквартирный дом по улице Каммаева в Махачкале, и люди не знают, когда смогут вселиться в свои квартиры, пожаловались дольщики. Судьбу дома будет решать правительственная комиссия, сообщили в Минстрое Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, авторы которого пожаловались, что власти республики и администрация Махачкалы не решают проблему дольщиков недостроенного многоквартирного дома на улице Каммаева. Они попросили Меликова вмешаться в ситуацию.

13 февраля Сергей Меликов потребовал, чтобы муниципальные чиновники до 1 марта собрали и представили правительству информацию обо всех обманутых дольщиках. Также он распорядился, чтобы власти республики решили проблему дольщиков.

Дом на улице Каммаева начали строить в 2014 году, а стройка приостановилась в 2018 году, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мурад, вложивший деньги в квартиру в этом доме. "Застройщик оказался неопытным... Плюс у него денег не хватило «кормить» чиновников", - поделился мнением мужчина.

По его словам, в строительство вложили деньги около 55 человек. Многие из них расплатились полностью, другие частично, на руки люди получали договор купли-продажи квартир. Сам Мурад в настоящее время снимает с семьей жилье в Махачкале. "Пока дом строился столько лет, где были власти города?" – задался вопросом дольщик.

Вложившая деньги в покупку в этом доме Аминат подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что дом начали строить в 2014 году. По ее словам, застройщик приобрел земельный участок у другого человека, получил свидетельство о государственной регистрации права и кадастровый паспорт земельного участка (копии документов имеются в распоряжении «Кавказского узла»).

"Ему постоянно обещали, но так и не выдали разрешение на строительство. Уже построено около 7 этажей, осталось достроить два. В 2018 году мэрия начала сносить дом как незаконный, на двух этажах поломали карнизы. Жильцы заказали независимую экспертизу дома вне пределов Дагестана, она показала, что дом качественный, поломанную часть потом восстановили. Недавно мы узнали, что в октябре 2022 года решением суда аннулировано право собственности застройщика на этот земельный участок, и он перешел в собственность города", - рассказала Аминат.

По ее словам, оптимальным решением ситуации было бы создать из числа жильцов ЖСК, и предоставить участок в собственность кооператива.

В доме приобрели квартиры более 50 человек, при этом заключался предварительный договор купли-продажи, отметила женщина. "Когда я покупала в 2017 году квартиру, было построено 3 этажа, дом строился, никакого недоверия к застройщику не было. Кто-то платил полностью, другие частями. На все суммы выдавались чеки или расписки об уплате с копией паспорта застройщика и подписью. За однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров я заплатила 700 тысяч рублей", - рассказала Аминат, отметив, что многие дольщики живут с семьями и детьми на квартирах или в общежитиях.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Аннулирование права собственности на земельный участок, где построен дом, сильно осложняет ситуацию, заметил юрист Абакар Алиев. "Получается, дом построен незаконно. Как вариант выхода из ситуации – добиваться рассмотрения статуса дома на правительственной комиссии, где решается судьба подобных строек. Тем более, прецеденты, когда давали разрешение достроить дом, есть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Этот многоквартирный дом включен в реестр 457 многоквартирных жилых домов, построенных без разрешения на строительство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минстроя Дагестана. "По данному многоквартирному жилому дому проведено обследование ФАУ «РосКапСтрой»на предмет соответствия многоквартирного дома требованиям технических регламентов, безопасности, качества и других параметров. Решение о признании права собственности будет приниматься специально созданной по данному вопросу правительственной комиссией под руководством главы региона Меликова", - сообщил представитель министерства.

10 февраля правительственная комиссия рассмотрела вопросы приведения самовольно возведенных многоквартирных домов в соответствие с требованиями закона, сообщила пресс-служба правительства. По данным министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, по 457 незаконно построенным домам в зависимости от ситуации принимается решение в части их введения в оборот или сноса. Всего удалось ввести в гражданский оборот 165 домов, говорится в сообщении на сайте правительства.

"По результатам трех заседаний комиссии с 2021 года из списка исключено 148 МКД на территории Махачкалы. Данные многоквартирные дома имеют высокую степень готовности, некоторые из указанных самовольно возведенных многоквартирных домов технологически присоединены подключены к газо-водо-электроснабжению и фактически эксплуатируются, а также вынесены судебные решения о признании права собственности", - приводятся в публикации слова первого вице-мэра Махачкалы Наримана Темуркаева.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.