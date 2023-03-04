Дольщики в Махачкале во время обращения к главе Дагестана Сергею Меликову. Стопкадры из видео https://www.instagram.com/p/CpUnFH0ouGv/

04 марта 2023, 07:53

Дольщики в Махачкале попросили Меликова о помощи

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Власти Дагестана и администрация Махачкалы не решают проблему дольщиков недостроенного многоквартирного дома на улице Каммаева, пожаловались авторы видеообращения к главе республики Сергею Меликову. Они попросили его вмешаться в ситуацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля глава Дагестана Сергей Меликов потребовал, чтобы муниципальные чиновники до 1 марта собрали и представили правительству информацию обо всех обманутых дольщиках. Также он распорядился, чтобы власти республики решили проблему дольщиков.

Видеообращение махачкалинских дольщиков к главе Дагестана Сергею Меликову было опубликовано 3 марта в Instagram-паблике* tut.dagestan. На кадрах видео одна из дольщиц пожаловалась, что люди не могут получить свои квартиры уже восемь лет.

"Уважаемый Сергей Алимович! Мы хотели бы обратиться к вам с видеообращением по поводу обманутых дольщиков. Восемь лет одни обещания. Я мать, имеющая ребенка-инвалида первой группы. Почему мы должны из-за застройщика все время страдать?" – задалась она вопросом.

По ее словам застройщик не выходит на связь с дольщиками, и люди не могут получить информацию от властей, в том числе от Минстроя и администрации Махачкалы. "Нам никто никакой ясности не дает. Пожалуйста, примите меры", – попросила она.

Другая дольщица заявила, что на строительство многоквартирного дома были все разрешения. "На сегодняшний день говорят ничего нет. Но мы ведь не виноваты. <…> Этот дом не был бы построен, если бы чиновники не дали разрешение. Почему мы должны страдать, простой народ? Помогите решить нашу проблему", – сказала дольщица.

Часть дольщиков на протяжении восьми лет вынуждена проживать на съемных квартирах, отметил еще один участник видеообращения.

Другая участница акции подчеркнула, что люди хотят получить квартиры именно в этом районе. "Уважаемая администрация, пожалуйста, обратите внимание на наш дом. Уже восемь лет мы не можем переехать в свои квартиры", – пожаловалась она.

В описании видеоролика сказано, что речь идет о недостроенном доме по улице Каммаева, №15.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 07.20 мск набрал 2219 отметок "нравится" и 122 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Достроить не могут из-за коррупции среди чиновников, которые берут взятки с компаний. В результате дольщики жалуются чиновникам, а чиновники наказывают строителей", – считает nnnnn9059d.

"Причём тут застройщики? Наказывать надо чиновников из-за которых проблемы с документами и из-за которых такие цены на квартиры. Они очень хорошие суммы в карман кладут и ни за что не отвечают. Их надо наказывать, тогда и цены будут ниже, и порядок будет" – заявила akhmedova4761.

 "Приходит новый мэр города и вместе с ним строятся новые дома, а люди это терпят", – написал пользователь aysha___aaaaa.

"Вечные проблемы. Когда порядок будет?" – задался вопросом rasul_222_05_.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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Примечание:

"Махачкалинцы раскритиковали отчет властей о борьбе с самостроями", "Пайщица на пикете попросила Меликова решить проблему недостроя в Кизилюрте", "Мэрия Кизилюрта объяснила проблемы с кооперативным недостроем".

Автор: "Кавказский узел"

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