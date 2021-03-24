Пайщица на пикете попросила Меликова решить проблему недостроя в Кизилюрте

24 марта 2021, 19:58

Группа пайщиков жилищно-строительного кооператива "Рахат" из Кизилюрта приехала в Махачкалу, чтобы попасть на прием к руководству республики. Представитель группы провела пикет, призвав главу Дагестана устранить препятствия для строительства многоэтажки в Кизилюрте.

Пайщики, собравшиеся сегодня на центральной площади Махачкалы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что мэрия Кизилюрта несколько раз отказывалась продлевать разрешение на строительство их дома. Все обращения и жалобы на действия мэрии Кизилюрта остаются без внимания, утверждают они.

"Мэрия Кизилюрта отказала в продлении разрешительной документации на строительство дома, основываясь на том, что пропущены сроки обращения с заявлением о разрешении на строительство. Суд обязал мэрию продлить разрешение на строительство, которое истекает в конце марта 2021 года, еще на год. Городские власти не спешат это делать, они ссылаются на продолжающиеся судебные тяжбы, но это судебное дело вообще по другим основаниям", - заявили пайщики.

Одна из пайщиц Фарида Гамзаева провела на центральной площади Махачкалы одиночный пикет, в ходе которого обратилась к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой, чтобы он повлиял на ситуацию. В частности, она попросила, чтобы он устранил создаваемые различными органами препятствия для завершения строительства высотного жилого дома по улице Имама Шамиля 22 "Б".

Акция продлилась около 40 минут. Во время пикета к Гамзаевой вышли два человека из здания правительства Дагестана, которые сфотографировали ее и зашли обратно. Одна из них сказала, что сейчас перешлет фото в соответствующее управление, передала корреспондент "Кавказского узла".

Акция была завершена после того, как из здания правительства вышел сотрудник полиции и пригласил Гамзаеву зайти внутрь. Подъехавший ранее наряд полиции не препятствовал проведению акции. Полицейские только спросили о требованиях активистки и проверили ее паспортные данные.

Гамзаева рассказала, что ее и еще одну пайщицу приняла руководитель отдела по работе с обращениями граждан. «Мы объяснили ей, что все наши обращения в правоохранительные органы, к властям, в том числе и в администрацию президента России остались без внимания, и что именно поэтому был проведен пикет. У нас также приняли обращение, где мы указали обо всех нарушениях, допущенных мэрией Кизилюрта, прокуратурой Кизилюрта, где четко указано, что они действуют сообща, чтобы не дать завершить строительство нашего дома. Нам сказали, что наше обращение будет направлено в соответствующие органы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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