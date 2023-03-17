Силовики предостерегли жителя Северной Осетии от публикаций в соцсетях

17 марта 2023, 13:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Пригородного района намеревался опубликовать в Сети сообщения против государства, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, 38-летний житель Пригородного района намеревался опубликовать в социальных сетях сообщения, направленные на осуществление деятельности против безопасности государства.

Управление ФСБ по республике объявило мужчине официальное предостережение. В ходе опроса он рассказал, что ранее хотел разместить в социальных сетях публикации по дискредитации участников специальной военной операции, сегодня сообщило со ссылкой на пресс-службу ведомства издание "15-й регион".

"Кавказский узел" сообщал, что ранее ФСБ предостерегла жительницу Кабардино-Балкарии от сотрудничества с зарубежными структурами. Женщина передавала за рубеж информацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, сообщило ведомство 15 марта. В феврале сотрудники ФСБ задержали жителя Армавира, который, по их версии, снял несколько видео с акциями протеста и планировал их передать в посольство США в Москве. Армавирцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости госизмены, сообщили в спецслужбе.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.