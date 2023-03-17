17 марта 2023, 13:27

Силовики предостерегли жителя Северной Осетии от публикаций в соцсетях

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Житель Пригородного района намеревался опубликовать в Сети сообщения против государства, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, 38-летний житель Пригородного района намеревался опубликовать в социальных сетях сообщения, направленные на осуществление деятельности против безопасности государства.

Управление ФСБ по республике объявило мужчине официальное предостережение. В ходе опроса он рассказал, что ранее хотел разместить в социальных сетях публикации по дискредитации участников специальной военной операции, сегодня сообщило со ссылкой на пресс-службу ведомства издание "15-й регион".

"Кавказский узел" сообщал, что ранее ФСБ предостерегла жительницу Кабардино-Балкарии от сотрудничества с зарубежными структурами. Женщина передавала за рубеж информацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, сообщило ведомство 15 марта. В феврале сотрудники ФСБ задержали жителя Армавира, который, по их версии, снял несколько видео с акциями протеста и планировал их передать в посольство США в Москве. Армавирцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости госизмены, сообщили в спецслужбе.

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Примечание:

"Подозреваемый в госизмене задержан в Астраханской области", "Задержанный на границе с Грузией Савелий Фролов отрицает вину в госизмене", "Иностранный гражданин задержан в Северной Осетии по делу о шпионаже".

Автор: "Кавазский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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