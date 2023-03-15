Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ РФ

15 марта 2023, 13:31

ФСБ предостерегла жительницу Кабардино-Балкарии от сотрудничества с зарубежными структурами

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Жительница Кабардино-Балкарии передавала за рубеж информацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, жительница республики за оплату мониторила СМИ и передавала зарубежной структуре собранные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии.

Глава управления ФСБ по республике объявил местной жительнице официальное предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", пишет сегодня со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале сотрудники ФСБ задержали жителя Армавира, который, по их версии, снял несколько видео с акциями протеста и планировал их передать в посольство США в Москве. Армавирцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости госизмены, сообщили в спецслужбе.

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Примечание:

"Подозреваемый в госизмене задержан в Астраханской области", "Задержанный на границе с Грузией Савелий Фролов отрицает вину в госизмене", "Иностранный гражданин задержан в Северной Осетии по делу о шпионаже".

Автор: "Кавазский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2023, 14:24

15 марта 2023, 14:03

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    Житель Волгоградской области Николай Дорофеев попытался оспорить в суде решение о мобилизации. Призывная комиссия и военкомат не учли его заявление о повреждении голени в ДТП, после которого на ногу была установлена металлическая конструкция, заявил он. Рассмотрение иска проходило без участия Дорофеева, поскольку он получил тяжелую контузию в зоне СВО. Однако суд встал на сторону военкомата.

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