ФСБ предостерегла жительницу Кабардино-Балкарии от сотрудничества с зарубежными структурами

15 марта 2023, 13:31

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Жительница Кабардино-Балкарии передавала за рубеж информацию об общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, сообщила ФСБ.

По данным ведомства, жительница республики за оплату мониторила СМИ и передавала зарубежной структуре собранные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии.

Глава управления ФСБ по республике объявил местной жительнице официальное предостережение "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", пишет сегодня со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в феврале сотрудники ФСБ задержали жителя Армавира, который, по их версии, снял несколько видео с акциями протеста и планировал их передать в посольство США в Москве. Армавирцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости госизмены, сообщили в спецслужбе.

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