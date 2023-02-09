ФСБ предостерегла жителя Армавира от сотрудничества с американскими спецслужбами

09 февраля 2023, 13:36

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Армавира, который, по их версии, снял несколько видео с акциями протеста и планировал их передать в посольство США в Москве. Армавирцу объявлено официальное предостережение о недопустимости госизмены, сообщили в спецслужбе.

По версии ФСБ, житель Армавира в одной из соцсетей вел переписку с гражданином США и по его указания снял постановочные видео, дискредитирующие работу сотрудников правопорядка во время несанкционированных акций протеста в Краснодарском крае. Далее эти ролики планировалось передать в посольство США в Москве для использования против безопасности России.

Житель Армавира был задержан, ему было объявлено официальное предостережение о недопустимости государственной измены, сообщили 8 февраля "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Краснодарскому краю.

С 24 февраля 2022 года, когда начала спецоперация на Украине, это первый случай в России вынесения предупреждения за связь со спецслужбами США, отметили "Кавказ.Реалии"*.

Комментариев от жителя Армавира или его представителей не поступало.

Напомним, ФСБ периодически отчитывается о проведении контртеррористических операций в регионах СКФО и ЮФО. Так минувшей ночью стало известно, что на хуторе Петровского в Ставропольском крае убиты несколько предполагаемых боевиков. Жителей ближайших домов эвакуировали.

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