Силовики отчитались о группе убитых боевиков на Ставрополье

09 февраля 2023, 02:09

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При контртеррористической операции на хуторе Петровского в Ставропольском крае убиты несколько предполагаемых боевиков, жителей ближайших домов эвакуировали, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 февраля ФСБ объявила контртеррористической операции на территории хутора Петровского в Ставропольском крае, назвав целью операции пресечение теракта. До этого режим КТО в крае не вводился более пяти лет.

Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Предполагаемые боевики, убитые на хуторе Петровский Советского городского округа, готовили теракт на одной из железнодорожных станций, утверждают правоохранители.

Подозреваемые были блокированы в доме, жителей близлежащих домов эвакуировали во избежание случайных жертв, сообщило со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) РИА "Новости".

Согласно версии силовиков, боевики в ответ на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь, в связи с чем "их пришлось нейтрализовать". На месте боестолкновения идут следственные действия.

Мирные жители в ходе перестрелки не пострадали, среди силовиков потерь нет, сообщил со ссылкой на НАК "Интерфакс".

В сообщении НАК не уточняется, сколько предполагаемых боевиков были блокированы в Петровском и убиты в результате перестрелки. Об отмене правового режима КТО в Ставропольском крае по состоянию на 2.09 мск не объявлялось.

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