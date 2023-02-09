Режим КТО на Ставрополье введен впервые за пять лет

09 февраля 2023, 01:10

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Объявлению режима КТО на хуторе Петровский Ставропольского края предшествовала контртеррористическая операция в центре Ставрополя в декабре 2017 года, целью которой также было заявлено предотвращение теракта.

Как сообщал "Кавказский узел", ФСБ отчиталась о введении вечером 8 февраля режима контртеррористической операции на территории хутора Петровского в Ставропольском крае. Целью операции названо предотвращение теракта.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, режим КТО последний раз объявлялся на Ставрополье в декабре 2017 года, тогда он был введен в центре Ставрополя.

В ночь на 9 декабря 2017 года в центре Ставрополя вводился режим КТО. Целью спецоперации представитель краевого управления ФСБ назвал предотвращение теракта. По данным силовиков, в ходе контртеррористической операции были убиты трое боевиков. Они были опознаны как уроженцы Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Спецоперация прошла в тихом районе недалеко от центра и стала неожиданностью, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты и жители Ставрополя. Горожане отметили, что режим КТО не вызвал у них страха.

До этого режим контртеррористической операции вводился в апреле 2016 года в Новоселицком районе Ставрополья. 11 апреля 2016 года три человека напали на ОВД Новоселицкого района. По версии следствия, один из нападавших совершил самоподрыв, двое других были убиты. Нападавшие опознаны как жители села Китаевского, ранее судимые Заур Акаев, Рамазан Хайбулаев и Исай Абдулатипов. На территории Новоселицкого района был введен режим КТО.

В 2021 году в Ставропольском крае не было зафиксировано ни жертв, ни инцидентов, ни взрывов, ни терактов. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в регионе стал как минимум один человек, убитый предполагаемый боевик. Убитый в 2020 году стал жертвой одного вооруженного инцидента. Годом ранее на Ставрополье также был зафиксирован один вооруженный инцидент, жертвой его стали два убитых предполагаемых боевика.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

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