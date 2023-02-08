08 февраля 2023, 21:59

Режим КТО объявлен на территории хутора на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

ФСБ отчиталась о введении режима контртеррористической операции на территории хутора Петровского в Ставропольском крае, назвав целью операции пресечение теракта.

Режим контртеррористической операции введен на территории хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края с 20.00 мск 8 февраля, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Начальником управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Федеральная служба безопасности трижды сообщила о предотвращённых терактах и задержании членов трех групп сторонников радикальных движений. Дважды, по версии силовиков, были задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство"*, 28 октября 2022 года ФСБ отчиталась задержании сторонников украинских радикальных организаций. Среди целей террористов силовики называли административный объект, отдел полиции и объект транспортной инфраструктуры.

Закрытость ФСБ не позволяет проверить достоверность сообщений о трех предотвращенных терактах в Ставропольском крае, но силовики очевидно заинтересованы продемонстрировать важность своей работы на фоне военной операции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

2 ноября 2022 года ведомство сообщило, что житель Ставрополя задержан за подготовку поджога административного здания по заданию украинской радикальной организации, сообщила ФСБ.

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Примечание:

"ФСБ рапортовала о срыве теракта на Северном Кавказе", "Житель Дагестана осужден за подготовку терактов на Ставрополье", "Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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