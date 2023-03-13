Подозреваемый в госизмене задержан в Астраханской области

13 марта 2023, 13:15

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В Астраханской области задержан житель Карелии, который планировал попасть на Украину для участия в боевых действиях против российских войск, сообщило управление ФСБ.

На границе с Казахстаном в пункте пропуска "Караузек" задержан житель Петрозаводска, который намеревался попасть на территорию Украины для участия в боевых действиях против российских военных, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Астраханской области.

По версии ведомства, житель столицы Карелии 1989 года рождения нашел людей, которые могли помочь с выездом на территорию Украины, приобрел специальную амуницию и продумал маршрут выезда.

Уголовное дело возбуждено по статье "Приготовление к государственной измене" (часть 1 статьи 30, статье 275 УК РФ), информирует ТАСС.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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