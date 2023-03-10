Обещанная Меликовым перезагрузка Общественной палаты насторожила активистов

10 марта 2023, 18:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Общественная палата Дагестана стала формальной структурой и не выполняет роль буфера между властью и обществом, но предложение Сергея Меликова о ее перезагрузке может преследовать цель исключения тех ее членов, которые вступают в конфронтацию с республиканской властью, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики. Обсуждение поправок проходило в Дагестане в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Противники поправок, в числе которых были члены Общественной палаты Дагестана, анонсировали митинг в день обсуждения законопроекта, но получили отказ мэрии.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости "перезагрузки" деятельности Общественной палаты республики. "За три года Общественная палата проделала определённую работу: члены палаты вместе с благотворительными фондами приняли участие в организации гуманитарной помощи на Донбассе, внесли свой вклад в фонд помощи семьям военнослужащих "Мы вместе". Несмотря на достигнутые результаты, в целом палата не всегда эффективно использовала потенциал в аспекте организации общественного диалога, разрешения конфликтов, снижения социальной напряженности, часто создаваемой искусственно, и в других важнейших задачах указанной организации", – сказал Меликова. Одной из задач нового созыва палаты, по словам Сергея Меликова, будет усиление общественного контроля, создание узконаправленных комиссий по вопросам добровольчества, патриотического воспитания, ЖКХ, строительство, СМИ, сообщила 6 марта администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Общественная палата как структура не справляется с возложенными на нее функциями и нынешний ее состав "один из самых малоэффективных", однако отдельные представители общественной палаты проявляют высокую активность и актуализируют в рамках этой площадки те вопросы, которые реально волнуют жителей республики, считает главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. "Это несколько ярких представителей общественной палаты, у которых есть своя позиция, четкое понимание общественного запроса, есть авторитет и механизмы регулирования возникающих запросов и вопросов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Сагитова, в целом Общественная палата напоминает формальную структуру, уделом которой является поддержка инициатив исполнительной власти республики. "За исключением отдельных личностей Общественная палата Дагестана напоминала структуру либо службу, которая должна была одобрительно высказываться по любым более-менее резонансным вопросам, при этом повторяя позицию и точку зрения исполнительной власти", - пояснил он.

Причиной инициативы Меликова возможно послужило опасение главы Дагестана, что недоверие к Общественной палате республики отразится на его личном рейтинге, предположил Сагитов. "Меликов, понимая то, что упавший рейтинг Общественной палаты может отразиться на исполнительной власти Дагестана, а также на рейтинге главы республики, принял такое правильное и где-то запоздалое решение", - пояснил он.

При этом, о реальных целях инициативы, озвученной главой региона, по мнению Сагитова, можно судить только после того, как будет сформирован новый состав Общественной палаты Дагестана. "Время покажет, будут ли там люди безинициативные, которые будут заниматься только восхвалением всех подряд действий власти, или там будут действительно истинные патриоты, которые готовы пожертвовать своей карьерой, своими какими-то ресурсами, ради отстаивания позиций своих земляков", - заявил Сагитов.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов считает, что Общественная палата Дагестана на сегодняшний день не обладает каким-либо весом в общественной либо политической жизни республики. "Потому что она не является дискуссионной площадкой, где поднимались бы актуальные для населения проблемы", - указал он. При этом в Общественной палате Дагестана есть определенные "очень активные" члены, которые "самостоятельно и регулярно" поднимают актуальные вопросы, подчеркнул журналист.

Сама Общественная палата превратилась в "инструмент легитимизации каких-то республиканских государственных решений, показывающих якобы общественную поддержку – поддержку общества и общественных организаций", - пояснил Магомедов.

Первые созывы Общественной палаты Дагестана, по мнению Магомедова, были достаточно удачными, так как на площадке этой структуры происходили обсуждения актуальных проблем республики, в том числе неудобных для власти. "Поднимались острые вопросы, которые доходили до острых споров, но при этом вырабатывались конструктивные решения, и они пользовались авторитетом", - добавил Магомедов.

За последний год при рассмотрении резонансных для республики законов о казаках и о поправках в Конституцию Дагестана точка зрения Общественной палаты не расходилась с позицией региональной власти, отметил Магомедов. "Либо они вообще не обсуждали вопрос, как например это произошло с законопроектом о казачестве, либо обсуждение выглядело как активное желание как-то загасить волну общественного недовольства, как это было при внесении поправок в Конституцию республики",- отметил Магомедов.

Замечания некоторых членов палаты - Деньги Халидова, Шамиля Хадулаева, Алиасхаба Хархачаева - по закону о поправках в Конституцию Дагестана, остались без внимания, подчеркнул Магомед Магомедов. "Они довольно активно поднимали этот вопрос, но, несмотря на это, все их усилия вывести в какое-то конструктивное обсуждение председателем Общественной палаты они были нивелированы, растворены", - пояснил Магомедов.

Причиной инициативы Меликова послужили накопившиеся в регионе проблемы, и неспособность общественной палаты, как буферной структуры между населением и властью, реагировать на эти проблемы, считает журналист. Однако, даже полная смена состава Общественной палаты Дагестана ни к чему не приведет в связи с существующей моделью формирования этого органа. "Следовательно, в список кандидатов в Общественную палату Дагестана , который поступает на утверждение главы, не попадут самостоятельные, принципиальные, способные конструктивно спорить , в том числе, с руководством Дагестана, лица",- предположил он.

Как следует из статьи 8 закона "Об Общественной палате республики Дагестан", состав органа состоит из 45 членов, 15 из которых "утверждаются Главой Республики Дагестан по представлению структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на территории республики", еще 15 - утверждаются республиканским парламентом "по представлению зарегистрированных на территории Республики Дагестан некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений", еще 15 избирают уже утвержденные члены палаты "из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями".

В список от главы Дагестана и, тем более, утверждаемые на должность председателя палаты попадают лояльные, постоянно оглядывающиеся на главу Дагестана и его окружение лица, которые не готовы поднимать острые вопросы, отметил журналист. "Нужно переформатирование (в рамках соответствующего закона) принципа формирования части от главы Дагестана",- полагает Магомедов.

По его мнению, инициатива Меликова вряд ли направлена на очищение общественной палаты республики от "независимых представителей", но для оценки реальных причин инициативы Сергея Меликова нужно время. Если представители с независимой точкой зрения будут выдавлены из состава ОП, то "это будет означать, что у Меликова нет никакой обратной связи с обществом". "Его шаги будут направлены на то, чтобы укрепить даже не свою власть, а картинку о своей власти перед федеральными структурами. Это недальновидный ход, и он однозначно приведет только к провалам", - указал Магомедов.

Общественная палата республики в ее нынешнем виде имеет небольшой политический и социальный вес и "не может влиять на судьбоносные вопросы республиканской общественно-политической и социально- экономической жизни", указал политолог, заместитель председателя Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов. По его словам, это связано с принципами формирования палаты.

"Получается, что конформизм, соглашательство, осторожность, прикрываемая ответственностью за государственные интересы, закладывается самой конструкцией общественных палат во всех регионах страны. Тем не менее, в Общественной палате Дагестана есть отдельные члены и группы, которые проявляют гражданскую активность на серьезном уровне, поднимают судьбоносные для республики вопросы, и их имена (Наби Ахадов Наби, Шамиль Хадулаев, Алиасхаб Хархачаев и др.) у всех на слуху", - сказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, именно наличие в Общественной палате Дагестана активистов, неподконтрольных региональной власти, сподвигло Сергея Меликова озвучить предложение об обновлении данной структуры. "Скорее всего речь идет об обновлении состава Общественной палаты. Он обновляется каждые три года и летом 2023 года мы получим совершенно иной ее состав!,- пояснил он.

Очередное запланированное обновление состава Общественной палаты Дагестана намечено на лето, при этом, некоторые общественные деятели, которые находятся в нынешнем составе, по всей вероятности, уже не будут включены в новый состав, предположил политолог. "Лидеры общественного мнения, плохо контролируемые (республиканской властью - Прим. "Кавказского узла") могут и не найти себя в списках тех кандидатур, которых предложат в власти. Хотя парламент вполне может показать свою самостоятельность и предложить ряд известных в Дагестане людей", - пояснил он.

При этом членство в Общественной палате РД или вне ее, не повлияет на гражданскую позицию известных в Дагестане общественных деятелей, убежден Деньга Халидов.

Халидов считает, что без "неконтролируемых региональной властью общественников", Общественная палата потеряет свой имидж "площадки" для озвучивания "множества актуальных и позитивных гражданских инициатив". Он напомнил, что Общественная палата Дагестана была создана около 15 лет назад в рамках реализации Федерального закона "Об общественных палатах". "Активную гражданскую позицию Общественная палата проявляла после ее создания, когда ее возглавляли Гамзат Гамзатов и Абумуслим Муртазалиев", - сказал Халидов.

По его мнению, именно в этот период Общественная палата Дагестана была важным мостом между гражданским обществом и государственными, муниципальными структурами. Однако с течением времени "канал связи, диалога и сотрудничества постепенно сужался". "По мере укрепления вертикали власти и по мере свертывания демократических прав активность общественных палат тоже сворачивалась Корреляция здесь четкая, с общегосударственными тенденциями по всей России. Я думаю, аналогичные процессы в той или иной мере имеют место и в других субъектах России", - предположил Халидов.

Член Общественной палаты Дагестана, активист городского движения "Город наш" Арсен Магомедов считает, что Общественная палата обладает незначительным влиянием на политическую и общественную жизнь республики. "Общественная палата никогда не расходилась с курсом власти. Такое могли позволить себе лишь некоторые ее члены, но они были в меньшинстве в Общественной палате", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предложение Меликова продиктовано желанием руководства республики сменить главу Общественной палаты, считает Арсен Магомедов. Однако это также может быть связано с позицией некоторых активных членов общественной палаты , которые вступали в дискуссию с региональной властью, и инициатива может быть продиктована желанием исключить из общественной палаты способных на дискуссию с региональной властью общественников заключил Магомедов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.