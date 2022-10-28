28 октября 2022, 01:40

Активисты назвали предсказуемыми итоги голосования по поправкам в Конституцию Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рассматривая поправки в Конституцию Дагестана, депутаты Нацсобрания ориентировались на руководство фракций, поэтому итоги голосования ожидаемы, считает Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. Противникам поправок не хватило времени и организованности, чтобы убедить депутатов республиканского парламента в своих доводах, констатировал замглавы Российского конгресса народов Кавказа Деньга Халидов. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня парламент Дагестана принял поправки в Конституцию республики: за проголосовали 74 депутата, против – 2, воздержались – 2. Обсуждение поправок в республике проходило в напряженной атмосфере взаимных упреков, как со стороны противников изменений, так и со стороны властей. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал активистов, выступавших против поправок, "деструктивными силами". Активисту, который призывал Меликова уйти в отставку, глава республики предложил отправиться на Украину.

24 октября представителей общественных организаций и независимых СМИ не пустили на слушания по поправкам в Конституцию Дагестана, которые в формате круглого стола прошли в министерстве по делам национальностей. Не менее ста человек вышли на стихийный сход, требуя от властей разъяснить суть поправок. Работа властей по обсуждению поправок в Конституцию Дагестана была провальной, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. 

Зампред Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Деньга Халидов не удивлен итогами парламентского голосования по вопросу поправок в Конституцию Дагестана, однако он надеялся, что противников поправок среди депутатов будет больше.

"Итоги голосования меня не удивили, хотя я надеялся, что наберется хотя бы 25 либо около 30 депутатов (против), чтобы было на грани квалифицированного большинства, которым принимается решение по изменению пунктов Конституции Дагестана", - сказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла". Вместе с тем он усмотрел в итогах голосования 27 октября прогресс по сравнению с итогами голосования в первом чтении, когда весь депутатский корпус парламента Дагестана, за исключением одного воздержавшегося, выступил за поправки.

Организациям и общественным деятелям, которые выступали против поправок в Конституцию Дагестана, не хватило организованности, чтобы убедить большее число депутатов голосовать против. "Не хватило наших возможностей, не хватило времени, организованности. Это уже наша вина", - подчеркнул Халидов.

Депутаты Народного собрания должны были досконально изучить и проанализировать сами поправки и сопроводительные документы к ним, а не делать выводы на основании правовых аргументов Комитета по законодательству, который ссылался на письмо прокурора Дагестана, считает он.

В то же время он отметил, что правовые аргументы противников поправок не исчерпаны. "Мы консультируемся с определенной группой экспертов и в самом ближайшем будущем подготовим свою записку (с изложением аргументов против принятых поправок)", - сказал Халидов.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев также назвал предсказуемым итоги голосования, отметив, что депутаты при голосовании ориентируются в основном на руководство фракций. Противники поправки, которая снимает с главы Дагестана ответственность за территориальную целостность республики, представляют, по его мнению, большинство населения региона, а депутаты не смогли ответить на их аргументы и просто "интерпретировали закон по-своему", считает Хадулаев. 

"Если глава государства отвечает за территориальную целостность России, то, в понимании депутатов Народного Собрания, это означает, что президент отвечает и за территориальную целостность субъектов Российской Федерации. Активисты заявили, что если это так, то это должно было быть прописано именно в такой формулировке - что глава государства отвечает как за территориальную целостность Российской Федерации, так и за территориальную целостность субъектов, входящих в Российскую Федерацию. Тогда вопросы все отпали бы, но этой формулировки нет в статье Конституции России", - пояснил Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Охрана Нацсобрания усилена перед голосованием о поправках в Конституцию Дагестана", "Власти Дагестана показали единую позицию по отношению к поправкам в Конституцию", "Поправки в Конституцию Дагестана встревожили активистов в Карачаево-Черкесии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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