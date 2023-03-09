Активисты в Тбилиси требуют освободить задержанных участников протестов

09 марта 2023, 19:30

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Все задержанные на акциях протеста против закона об иноагентах 7 и 8 марта должны быть немедленно освобождены, заявили участники сегодняшнего митинга на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из законопроектов об иноагентах. После этого в Тбилиси начались акции протеста. 8 марта противники законопроекта взяли в кольцо здание парламента, они провели около здания парламента минувшую ночь. МВД сообщило, что за два дня на акциях протеста были задержаны 133 человека. Сегодня власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах, для этого он будет вынесен на сессию, на которой депутаты проголосуют против его принятия. Оппозиция потребовала письменно подтвердить это обещание и освободить всех задержанных в ходе акций протеста.

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах, близ здания парламента мобилизована полиция. Участники митинга требуют освобождения граждан, задержанных 7-8 марта, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Акция на протеста Руставели началась с исполнения гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.

К митингу присоединились оппозиционные политики, гражданские активисты, представители неправительственных организаций, а также студенты различных вузов, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

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