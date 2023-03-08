Араму Габрелянову запрещен въезд в Армению

08 марта 2023, 05:51

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Основателю российского холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову сообщили в аэропорту Еревана, что он находится в списке нежелательных лиц и въезд в Армению ему запрещен.

Бывший руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна, доктор политических наук Виктор Согомонян сообщил 7 марта журналистам, что Араму Габрелянову в аэропорту Еревана сказали, что он не может въехать в Армению, находится в списке нежелательных лиц и может дестабилизировать ситуацию в стране.

Габрелянов был приглашен в Ереван для участия в семинарах журналистского мастерства, 7 марта у него должен был быть мастер-класс перед слушателями, рассказал Согомонян. "Однако в аэропорту ему не дали пересечь границу Армении. Он вынужден был ближайшим рейсом вылететь обратно в Москву", - отметил Согомонян.

Он считает, что запрет на въезд Габрелянова в Армению - "исключительно прихоть властей страны и их избирательное отношение к известным соотечественникам за границей".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 октября 2022 года стало известно о запрете властей Армении на въезд в республику для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. В тот же день депутат Госдумы России Константин Затулин сообщил, что получил письмо из парламента Армении о нежелательности его визита в страну.

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