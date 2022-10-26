Симоньян сообщила о запрете на въезд в Армению

26 октября 2022, 09:18

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Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, как и депутат Госдумы Константин Затулин, получила запрет на въезд в Армению, сообщила сама Симоньян.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что получил письмо из парламента Армении о нежелательности визита Затулина в эту страну. В парламенте сослались на публичные высказывания Затулина "в адрес Республики Армения", которые "наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений" между государствами. Депутат назвал оскорбительным такое решение.

Затулин всегда занимал проармянскую позицию и запрет на въезд выглядит странно, указали представители армянской оппозиции. Запрет на въезд может быть связан с изменением внешнеполитического курса Армении, предположили аналитики Наира Айрумян и Армен Бадалян. Объявление персонами нон-грата - нормальная практика во многих странах, указал политолог Степан Григорян.

О запрете властей Армении на въезд в республику для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян сообщила сама Симоньян в своем Telegram-канале.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", - написала она поздно вечером 25 октября.

МИД Армении, по состоянию на 09.15 мск, не прокомментировал на своем сайте эту информацию.

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