Азербайджан обвинил армянских и карабахских военных в обстрелах

06 марта 2023, 12:46

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Позиции азербайджанских военных 19 раз были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения и ранее обменивались обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Так, 22 февраля, Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения. Российские миротворцы в тот же день сообщили, что зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Позиции азербайджанской армии 19 раз были обстреляны с 15.00 (14 мск) 5 марта до 03.10 (02.10 мск) 6 марта, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В частности, подразделения вооруженных сил Армении обстреливали из стрелкового оружия и минометов позиции в селах Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кельбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в публикации.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Армении отвергло обвинение. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 5 марта и в ночь на 6 марта подразделения Вооруженных сил Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Аналогичное заявление сделало Минобороны Нагорного Карабаха. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны 5 марта открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Шушинского района Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), является очередной дезинформацией", - заявило ведомство на своем сайте.

Напомним, вчера, 5 марта, три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана заявило, что стрельба началась после попытки азербайджанских военных пресечь перевозку бойцов и вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям. Однако власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону, а МВД опубликовало видеозапись инцидента, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного.

В свою очередь МИД Армении назвал "нелепой" версию Баку о транспортировке оружия из Армении в Нагорный Карабах. "Диверсионная группа Азербайджана напала на "УАЗ", в котором находились четверо сотрудников МВД Нагорного Карабаха, направлявшихся по служебным целям из Степанакерта в села Хин Шен и Мец Шен. Кроме рабочих документов и табельного оружия, при них не было ничего", - заявило внешнеполитическое ведомство.

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