Гражданин Грузии освобожден после пребывания в южноосетинской колонии

01 марта 2023, 14:24

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Силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии Лашу Хетерели, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Хетерели был приговорен к лишению свободы за нарушение границы и отбыл срок наказания, пояснил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 5 января стало известно, что южноосетинские силовики задержали гражданина Грузии. Служба госбезопасности Грузии активировала горячую линию и уведомила об инциденте сопредседателей Женевских дискуссий. По данным источников, задержанный - вынужденный переселенец из ущелья Лиахви, гражданин Грузии Лаша Хетерели, который периодически навещает родных, живущих в Южной Осетии.

Лашу Хетерели и ранее задерживали южноосетинские силовики. В частности, он был задержан 30 июня 2020 года в окрестностях селения Отреу и провел год в цхинвальской тюрьме за нарушение границы. Ранее Херетели также неоднократно задерживался на границе и привлекался к административной и уголовной ответственности, заявил после освобождения Хетерели в 2021 году Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Силовики в Южной Осетии освободили Лашу Хетерели, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Согласно сообщению ведомства, по поводу похищения Хетерели СГБ "постоянно осуществляла коммуникацию по горячей линии". "Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (EUMM) и сопредседатели Женевских международных дискуссий принимали непосредственное участие в упомянутом процессе. Вопрос о незаконном задержании Лаши Хетерели и его немедленном освобождении регулярно поднимался центральными властями и на встречах, проводимых в форматах Механизма по превенции инцидентов и реагированию на инциденты (IPRM) и Женевских международных дискуссий", - цитирует сегодня сообщение СГБ "Грузия Online".

Лаша Хетерели - житель поселка Шаумян Марнеульского муниципалитета - был задержан еще 24 декабря 2021 года "за нарушение режима государственной границы", пояснил 28 февраля Комитет госбезопасности Южной Осетии.

"6 апреля 2022 года Цхинвальским районным судом Хетерели Л.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» с назначением наказания в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 28 февраля т.г. в связи с истечением срока наказания Хетерели Л.А. освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне", - говорится в публикации на сайте комитета.

Напомним, власти Грузии регулярно сообщают о задержаниях граждан Грузии на линиях разграничения с Абхазией и Южной Осетией. Так, 1 ноября 2022 года стало известно, что на границе с Южной Осетией задержаны три жителя села Меджврисхеви. 4 ноября их отпустили. В 2022 году на территории Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, восемь человек остаются в заключении, подсчитала Наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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