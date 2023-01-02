Восемь граждан Грузии остаются в заключении в Абхазии и Южной Осетии

02 января 2023, 03:03

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В минувшем году на территории Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, восемь человек остаются в заключении, посчитала Наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии регулярно информирует о задержаниях граждан на линиях разграничения с Абхазией и Южной Осетией. Так, 1 ноября стало известно, что на границе с Южной Осетией задержаны три жителя села Меджврисхеви. 4 ноября их отпустили.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Всего в минувшем году были задержаны и арестованы 45 граждан Грузии, со ссылкой на информацию Наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии (EUMM) пишет издание «Netgazeti».

39 задержаний произошли в Южной Осетии, шестеро - в Абхазии. На данный момент в заключении в Южной Осетии и Абхазии остаются по четыре гражданина Грузии, причем некоторые из них были задержаны несколько лет назад.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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