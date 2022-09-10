Гражданин Грузии освобожден из колонии в Южной Осетии

10 сентября 2022, 07:40

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Гражданин Грузии Гиоргий Куджошвили, который был задержан 26 марта за нарушение режима госграницы, передан на родину, сообщили в Комитете госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", по данным правозащитников, ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел. Люди не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Грузинский гражданин Гиоргий Куджошвили 1994 года рождения, нарушивший границу Южной Осетии в марте этого года, в связи с истечением срока наказания был освобожден 9 сентября и передан Грузии, сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

По данным ведомства, этот гражданин Грузии "неоднократно нарушал режим госграницы" и в связи с этим привлекался к административной ответственности. 26 марта он был задержан в окрестностях населенного пункта Адзысар Цхинвальского района. 20 мая Цхинвальский районный суд признал Куджошвили виновным по ч.1 ст.322 УК России (незаконное пересечение государственной границы) и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет со ссылкой на КГБ Южной Осетии информагентство "Рес".

Для жителя села Ахалубани Гиоргия Куджошвили это был третий арест по обвинению в нарушении границы. Ранее он отбывал наказание в июле 2018 года, передает "Радио свобода"*.

В 2021 году в Южной Осетии был задержан 81 человек: 70 - в направлении Цхинвала, 11 - в направлении Абхазии, сообщил глава грузинской Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.

"На конец 2021 года в незаконном задержании находились всего семь граждан Грузии, в том числе Ираклий Бебуа, свобода которого была незаконно ограничена оккупационным режимом сроком на 9 лет", - цитирует Лилуашвили Netgazeti.ge.

Напомним, 20 августа Служба госбезопасности Грузии сообщила, что около сел Окона и Гремисхеви на линии разграничения с Южной Осетией проведена "незаконная бордеризация". С 2011 года "бордеризация" затронула около 40 сел в Горийском и Карельском муниципалитетах, там установлены проволочные ограждения общей протяженностью почти 70 километров.

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