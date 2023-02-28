28 февраля 2023, 12:53

Стало известно о гибели шести участников спецоперации из Дагестана

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Баннеры с портретами погибших в ходе спецоперации на Украине установлены в Кизлярском районе, на них появились шесть новых имен. Таким образом всего с начала военной операции власти Дагестана подтвердили гибель на Украине не менее 389 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погибли Уроженцы Буйнакска Вагаб Багаутдинов и Чапанкали Меджидов. Они стали, по меньшей мере, 382-м и 383-м жителями Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

В ходе спецоперации на Украине погибли Алвус Аскеров, Шапил Магомедов, Низами Кафаров, Камиль Амрахов, Гаврил Клименко, Александр Пугачев. Баннеры с их именами появились в Кизлярском районе и городе Кизляре, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации. Там же опубликованы фотографии баннеров с портретами погибших.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 389 ее участников из Дагестана. Всего власти и силовики на 12.00 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1489 жителей юга России, в том числе 871 жителя СКФО и 618 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Чиновники регионов юга России попали под украинские санкции", "Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана", "Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 февраля 2023, 13:12

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