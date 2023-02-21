Подтверждена гибель на Украине трех жителей Кубани

21 февраля 2023, 17:53

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Александр Бовдуй, Андрей Назаренко и Вадим Захарченко погибли на Украине, сообщили власти двух райнов Кубани. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 89 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Данил Мартыненко стал 86-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Ейского района отчиталась сегодня об открытии двух мемориальных досок военным, погибшим на Украине. Так, в гимназии №14 им.Ю.А. Гагарина открыта мемориальная доска памяти выпускника учебного заведения Александра Бовдуй. "После окончания школы Александр поступил в Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов. <...> Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. Александру было 26 лет, следует из данных на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению.

В ейской школе № 7 открыли сегодня мемориальную доску в честь ефрейтора Андрея Назаренко. Ему был 21 год. "6 октября 2020 года он был призван на воинскую службу. 24 февраля 2022 года <...> направлен в Донецкую народную республику. Погиб при исполнении боевой задачи 27 февраля 2022 года", - указано в другом сообщении.

Родным Вадима Захарченко, погибшего в ходе военной операции на Украине, передан орден Мужества, сообщил 20 февраля в своем Telegram-канале глава Выселковского района Сергей Фирстков. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Захарченко родом из села Бейсуг Выселковского района Краснодарского края, служил по контракту разведчиком-снайпером. В ходе военной операции на Украине был ранен, получил контузию, однако решил вернуться на передовую, сообщило 11 января издание "Кубань24".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 89 жителей Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 17.40 мск 21 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1408 жителей юга России, в том числе 820 жителей СКФО и 588 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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