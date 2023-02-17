Данил Мартыненко. Скриншот https://t.me/adm_dinskoiraion/10379

17 февраля 2023, 19:14

Стало известно о гибели уроженца Кубани на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Данил Мартыненко погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Динского района. С ее начала власти подтвердили гибель на Украине как минимум 86 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Кардашин стал 85-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мемориальная доска, посвященная погибшему в ходе военной операции на Украине Данилу Мартыненко открыта в школе № 28, сообщила сегодня администрация Динского района в своем Telegram-канале. Как следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к сообщению, Данилу было 24 года, он погиб 11 октября 2022 года. Ранее администрация района не сообщала о гибели Мартыненко. 

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 86 жителей Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 19.10 мск 17 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1388 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 575 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Астраханской области убит на Украине", "Стало известно о гибели шести уроженцев Северной Осетии на Украине", "Призыв Кадырова замалчивать потери стал результатом неудач на фронте".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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