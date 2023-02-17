17 февраля 2023, 00:18
Кубанский военный погиб на Украине
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Сергей Кардашин погиб на Украине, сообщила администрация Кропоткина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 85 уроженцев Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел", лидер "Сочинской коммуны" Вахтанг Езугбая, осужденный по делу о вымогательстве, погиб на Украине, куда отправился из мест лишения свободы, заключив контракт с ЧВК "Вагнер". Власти города не оказали помощи семье погибшего, рассказали родные Вахтанга. Он стал как минимум 84 уроженцем Краснодарского края, чья гибель на Украине подтверждена официально.
Военнослужащий Сергей Кардашин погиб в ходе военной операции 5 февраля, 16 февраля состоялись его похороны, сообщила администрация Кропоткина. Другие подробности о погибшем, в том числе его звание и род войск, в сообщении не приведены.
Сергею был 31 год, после школы он окончил Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города от 16 февраля.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 85 уроженцев Кубани. Всего с начала военной операции на 00.10 мск 17 февраля подтверждена гибель на Украине не менее 1383 жителей юга России, в том числе 813 жителей СКФО и 570 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"