Кубанский военный погиб на Украине

17 февраля 2023, 00:18

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Сергей Кардашин погиб на Украине, сообщила администрация Кропоткина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 85 уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", лидер "Сочинской коммуны" Вахтанг Езугбая, осужденный по делу о вымогательстве, погиб на Украине, куда отправился из мест лишения свободы, заключив контракт с ЧВК "Вагнер". Власти города не оказали помощи семье погибшего, рассказали родные Вахтанга. Он стал как минимум 84 уроженцем Краснодарского края, чья гибель на Украине подтверждена официально.

Военнослужащий Сергей Кардашин погиб в ходе военной операции 5 февраля, 16 февраля состоялись его похороны, сообщила администрация Кропоткина. Другие подробности о погибшем, в том числе его звание и род войск, в сообщении не приведены.

Сергею был 31 год, после школы он окончил Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города от 16 февраля.