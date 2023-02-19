19 февраля 2023, 05:18

Стало известно о гибели на Украине уроженца Новолакского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Новолакского района сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине Вахмурада Падаева. Его вдове помогли провести свет и асфальтированную дорогу к дому. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 357 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", военнослужащий Мурад Биймурзаев из Южно-Сухокумска погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 356 военных из Дагестана.

В телеграм-канале администрации Новолакского района 17 февраля опубликовано сообщение о том, что местные власти отреагировали на просьбы вдовы военнослужащего-участника спецоперации на Украине Марьям Падаевой. Супруг Падаевой Вахмурад погиб в ходе спецоперации, она осталась одна с маленьким сыном. 

Первая встреча исполняющего обязанности главы района Сулеймана Рамазанова с Падаемой состоялась в конце января. Вдова попросила главу района помочь в решении ряда проблем, в числе которых отсутствие уличного освещения у дома, асфальтированной дороги, а также задолженность за газ. Глава района поручил провести освещение к дому Падаевой и заасфальтировать дорогу, и менее чем через месяц работы были проведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 357 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Похоронен убитый на Украине житель Дагестана", "Офицер из Дербентского района убит на Украине", "Двое военных из Адыгеи убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 февраля 2023, 06:16

19 февраля 2023, 04:19

  • Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения

    После встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили стремление к заключения мирного соглашения. Алиев заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ, опроверг сведения о блокаде Лачинского коридора и выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией, а Пашинян высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха и заявил об определенных опасениях в связи с деятельностью ОДКБ.

19 февраля 2023, 03:20

19 февраля 2023, 02:21

  • Докладчики ПАСЕ призвали депутатов Грузии не голосовать за закон об иноагентах

    Предложенный общественным движением "Сила народа" законопроект об иноагентах несовместим с демократическими стандартами, заявили докладчики ПАСЕ по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла, призвав депутатов не голосовать за него. К парламентариям также обратился Нидерландский Хельсинкский комитет, который отметил, что подобные ограничения на иностранное финансирование организаций и СМИ характерны только для авторитарных государств.

19 февраля 2023, 01:21

  • Родные Афросина рассказали про обстоятельства ознакомления с делом о его смерти

    Родным жителя Краснодара Ильи Афросина, в смерти которого подозревается силовик, пришлось требовать, чтобы им показали фотографии тела Ильи для опознания, рассказала сестра погибшего Светлана Коцарева. Травма селезенки, которая в свидетельстве о смерти указана как причина смерти Афросина, появляется в результате избиения, при своевременной помощи человека с такой травмой можно спасти, отметила врач Лариса Егорова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи