Стало известно о гибели на Украине уроженца Новолакского района

19 февраля 2023, 05:18

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Власти Новолакского района сообщили о гибели в ходе спецоперации на Украине Вахмурада Падаева. Его вдове помогли провести свет и асфальтированную дорогу к дому. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 357 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", военнослужащий Мурад Биймурзаев из Южно-Сухокумска погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 356 военных из Дагестана.

В телеграм-канале администрации Новолакского района 17 февраля опубликовано сообщение о том, что местные власти отреагировали на просьбы вдовы военнослужащего-участника спецоперации на Украине Марьям Падаевой. Супруг Падаевой Вахмурад погиб в ходе спецоперации, она осталась одна с маленьким сыном.

Первая встреча исполняющего обязанности главы района Сулеймана Рамазанова с Падаемой состоялась в конце января. Вдова попросила главу района помочь в решении ряда проблем, в числе которых отсутствие уличного освещения у дома, асфальтированной дороги, а также задолженность за газ. Глава района поручил провести освещение к дому Падаевой и заасфальтировать дорогу, и менее чем через месяц работы были проведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 357 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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