Мурад Биймурзаев. Скриншот публикации https://vk.com/wall-217095950_615

18 февраля 2023, 11:08

Военный из Южно-Сухокумска погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Мурад Биймурзаев из Южно-Сухокумска погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ней не менее 356 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что Аваз Агакишиев и Магомед Садранов погибли на Украине. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 355-ти военных из Дагестана.

В ходе спецоперации на Украине погиб Мурад Биймурзаев. В школе №2 Южно-Сухокумска, выпускником которой он являлся, открыт уголок памяти, сообщило 16 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" управление образования города.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 356 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен убитый на Украине житель Дагестана", "Офицер из Дербентского района убит на Украине", "Двое военных из Адыгеи убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 февраля 2023, 12:01

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