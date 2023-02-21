Пользователи соцсетей полярно восприняли новость о возвращении Тумсо

21 февраля 2023, 12:15

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Комментаторы на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова заявили, что рады его возвращению, так как поверили сведениям о его смерти и не ожидали снова увидеть. При этом многие пользователей соцсетей высказали мнение, что Абдурахманов использовал информацию о своей смерти для пиара. Провластные чеченские паблики проигнорировали новость о возвращении блогера.

Как сообщал "Кавказский узел", блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов, критикующий Рамзана Кадырова, минувшей ночью опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. При этом свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил.

1 декабря 2022 года в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова. Информацию об этом не подтвердили ни родные Абдурахманова, ни власти Швеции, но его соратники не исключили, что он мог быть убит или же находится под защитой полиции. 9 декабря 2022 года пресс-служба правительства самопровозглашенной ЧРИ** сообщила, что Абдурахманов жив. 20 февраля блогер вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что было причиной его долгого молчания. Какие версии случившегося озвучили его соратники и какие аргументы выдвинули, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Версия об убийстве Тумсо: за и против".

Подписчики Тумсо радуются его возвращению

Видео на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова, на котором он объявил о возобновлении деятельности, на 12.06 мск набрало почти 35 тысяч просмотров и 2457 комментариев. На YouTube-канал Абдурахманова подписаны около 481 тысячи пользователей. Большая часть комментаторов восприняло возвращение Абдурахманова положительно.

"Было ощущение, что чеченский народ осиротел без вас. Скорбь о которой боялись вслух говорить, поселилась в каждом чеченском сердце. Вы очень им нужны, берегите себя", – написала Алена.

"Дорогой Тумсо, когда услышал весть о твоей "смерти" я очень расстроился. Даже не представляешь как я рад, что ты жив и здоров", – заявил Gabriel Martin.

"С возвращением Тумсо! Мы очень рады, что ты жив. Жаль, нельзя поставить тысячу лайков", – подчеркнул пользователь Free Dom.

"Ура! Тумсо, ты жив и здоров. Мы тебя уже похоронили и оплакивали. Это хорошая весть для нас. Прошу береги сейчас себя усиленно", – попросила Margaritka America.

"Очень приятно видеть в добром здравии Тумсо, и с прекрасным чувством юмора. Радует, что жив", – отметил пользователь Zarashopping.

Большую часть нового видео Абдурахманов посвятил бойцу смешанных единоборств Абдулкериму Эдилову, о смерти которого источники сообщили 30 декабря 2022 года. "Когда я только перестал выкладывать свои ролики, в кадыровском окружении почему-то решили, что я мертв, что меня убили. И Абдулкерим на радостях даже выложил сторис у себя в WhatsApp** – он выложил у себя мою фотографию и подписал ее словом "утилизирован". Представляете какая ирония судьбы! Сейчас сам Абдулкерим оказался утилизирован", – заявил Абдурахманов.

Умолчание о причинах исчезновения Тумсо вызывает вопросы пользователей соцсетей

Публикация о том, что Абдурахманов вышел на связь со своими подписчиками была размещена сегодня на странице издания "Настоящее время"*** в Facebook*, на которую подписаны более 1,1 млн пользователей. На 11.30 мск эта запись набрала 51 отметку с реакцией пользователей и пять комментариев.

"Тумсо это новый ... Бабченко", - прокомментировала новость Лара Расулова.

"Теперь из него будут "лепить" героя", – считает Евгений Зорро.

"Сегодня Путин в обращении к федеральному собранию, обязательно расскажет подробности. Без [Тумсо] ведь никак – он и швец, и жнец и на дуде игрец", – иронизирует Ruslan Volkov.

29 мая 2018 года появилась информация о том, что российский журналист, ветеран двух чеченских войн Аркадий Бабченко застрелен в Киеве. 30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив, и что его убийство было инсценировано с целью задержать организаторов покушения.

Пост о возвращении Абдурахманова был также опубликовал сегодня в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Подвал Дагестана", на который подписаны более 108 тысяч пользователей. На 12.06 мск эта запись набрала 221 отметку с реакцией пользователей и 39 комментариев. Часть их авторов высказалась положительно, а другая часть восприняла новость скептически.

"Наверное, он в очередной раз решил пропиариться", – считает Кристиан Вьери.

"Все это ради хайпа", – написал Роман Михеев.

На 12.06 мск в чеченских пабликах "ЧГТРК Грозный", "ЧП Грозный", "Чечня онлайн" в соцсетях Instagram*, Facebook*, "ВКонтакте" и "Одноклассники" нет постов о том, что Тумсо Абдурахманов вышел на связь со своими подписчиками.

Материалы о критике блогером чеченских властей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими – на странице "Инакомыслие в Чечне".

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** Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании.

*** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.