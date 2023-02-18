Активист Ярослав Савин арестован в Астрахани на пять суток

18 февраля 2023, 14:40

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Суд в Астрахани назначил пять суток ареста члену партии "Парнас" Ярославу Савину, признав его виновным в мелком хулиганстве. Также Савин оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение украинского флага в телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля силовики задержали члена политсовета реготделения партии "Парнас" в Астраханской области Ярослава Савина. По словам его супруги, днем речь шла о деле, связанном с публикацией Савина в интернете, а вечером его официально задержали по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением силовику (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). Савина оставили в отделе полиции до суда, назначенного на сегодня.

Сегодня Кировский райсуд Астрахани оштрафовал Ярослава Савина на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Также Савин получил пять суток ареста за мелкое хулиганство, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Марина.

По ее словам, дискредитацией армии суд посчитал эмодзи с украинским флагом, размещенное рядом с именем Савина в его телеграм-канале, насчитывающем десять подписчиков.

Поводом для ареста за мелкое хулиганство, по словам супруги Савина, стало то, что активист якобы ругался матом около отдела полиции и не прекращал ругань, несмотря на замечание силовика. "Вот и все их "доказательства". Это не выдерживает никакой критики", - отметила она.

По словам женщины, ее на заседание не пустили, хотя супруг подал ходатайство о том, чтобы ее допустили как свидетельницу, поскольку оба супруга были дома, когда силовики 17 февраля пришли к ним домой.

На сайте Кировского райсуда, по состоянию на 14.37 мск, нет информации о заседании по административному делу Ярослава Савина. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется в сообщении на сайте суда.

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