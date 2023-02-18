18 февраля 2023, 01:47

Астраханский активист Савин оставлен в отделении полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин, задержанный астраханскими силовиками накануне по делу о мелком хулиганстве, оставлен в отделении полиции до суда.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля силовики задержали члена политсовета регионального отделения партии "Парнас" в Астраханской области Ярослава Савина.

Ярослава Савина оставили в отделе полиции до суда, который должен состояться сегодня, 18 февраля, пишет 17 января "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу задержанного Марину.

По ее словам, никакой публикации в интернете, которая стала одной из причин для задержания Савина, не существует - силовики придумали ее как повод.

Комментариями представителей силовых структур по поводу слов супруги Савина "Кавказский узел" пока не располагает.

Ярослав Савин принимал участие в различных акция протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального** и Правозащитного центра "Мемориал"***.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** признан иноагентом, ликвидирован по решению суда

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Астраханские активисты выступили против ликвидации правозащитных организаций", "Астраханские активисты осудили учителей за участие в фальсификациях на выборах", "Астраханская активистка назвала несправедливым решение суда о своем отчислении из вуза".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 февраля 2023, 02:46

18 февраля 2023, 00:48

17 февраля 2023, 23:49

17 февраля 2023, 22:52

  • 1 Опубликована видеозапись с Идрисом Арсамиковым

    Идрис Арсамиков, местонахождение которого было неизвестно после задержания чеченскими силовиками в московском аэропорту, на появившейся сегодня в соцсети видеозаписи заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на военную операцию на Украине. Также он попросил правозащитников "отстать от него". Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, указала Кризисная группа СК SOS.

17 февраля 2023, 21:54

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