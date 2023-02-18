Астраханский активист Савин оставлен в отделении полиции

18 февраля 2023, 01:47

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Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин, задержанный астраханскими силовиками накануне по делу о мелком хулиганстве, оставлен в отделении полиции до суда.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля силовики задержали члена политсовета регионального отделения партии "Парнас" в Астраханской области Ярослава Савина.

Ярослава Савина оставили в отделе полиции до суда, который должен состояться сегодня, 18 февраля, пишет 17 января "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу задержанного Марину.

По ее словам, никакой публикации в интернете, которая стала одной из причин для задержания Савина, не существует - силовики придумали ее как повод.

Комментариями представителей силовых структур по поводу слов супруги Савина "Кавказский узел" пока не располагает.

Ярослав Савин принимал участие в различных акция протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального** и Правозащитного центра "Мемориал"***.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** признан иноагентом, ликвидирован по решению суда

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.