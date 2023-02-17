Силовики задержали астраханского активиста

17 февраля 2023, 21:54

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Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин задержан в Астрахани по делу о мелком хулиганстве, сообщила его супруга.

"Кавказский узел" писал, что Ярослав Савин принимал участие в различных акция протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального* и Правозащитного центра "Мемориал"**.

Сегодня днем домой к Ярославу Савину пришли сотрудники правоохранительных органов. Отключив в квартире электричество, они обманом заставили открыть дверь, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Марина. "Они говорили, что в отношении него есть административное дело и что ему нужно пройти с ними в отделение. Он отказывался без предъявления подтверждающих документов. Они продолжали уговаривать, сказали, что, если сам пойдет, то, может, и дела никакого не будет. В итоге они ушли, а вечером я узнала, что его оставляют в РОВД", - сообщила она.

По ее словам, днем речь шла о деле, связанном с каким-то постом Савина в интернете, а вечером его официально задержали за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти *(часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). "Можно предположить, что вменять будут якобы неповиновение, но ничего подобного не было - он пошел с ними по своей воле. Суд, предположительно, завтра. Мне интересно, как они будут доказывать его "хулиганство", хотя, вероятно, они не будут доказывать вообще, просто покажут протокол - вот, мол, он хулиганил, и этого будет достаточно", - заключила собеседница.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2022 года астраханский суд отказался признать незаконным арест местной активистки Елены Байбековой, которой вменили неповиновение полиции при задержании и поместил ее под арест на пять суток. При этом на суде ее соседи свидетельствовали, что лично видели, как Байбекова прошла в машину к силовикам, е оказывая никакого сопротивления.

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** признан иноагентом ликвидирован по решению суда

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.