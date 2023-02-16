Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить Вели Шукюрова

16 февраля 2023, 13:54

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Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов назвала сфабрикованным дело фоторепортера Вели Шукюрова, который ранее был признан виновным в хулиганстве и неподчинении силовикам, и призвала власти Азербайджана освободить его. Шукюров не согласен с решением суда по его делу. Он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, рассказала его супруга Айтадж Алянур.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 февраля фоторепортер Вели Шукюров сообщил, что задержан силовиками. По его словам, утром того же дня его уже вызывали в полицию, где расспрашивали "про какого-то силовика", но затем отпустили. Пресс-служба МВД Азербайджана подтвердила задержание Шукюрова, но исключила какие-либо политические мотивы этого. 5 февраля он был арестован на 30 суток, его признали виновным в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. 10 февраля апелляционный суд оставил в силе это решение.

Статьи 510 и 535.1 КоАП – традиционные обвинения, по которым в Азербайджане "наказывают" тех, кто критикует режим или потенциально может создавать проблемы для его представителей. По имеющейся у нас информации, Шукюрова преследуют за то, что он поинтересовался чьим-то автомобилем, несмотря на то, что эту информацию он не предавал огласке. Вероятно, таким способом журналистам, блогерам подают месседж, чтобы они и не думали интересоваться роскошью власть имущих, не занимались расследованиями", – отметил ранее исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ), штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, 15 февраля выступила с заявлением по делу Вели Шукюрова. Организация, со ссылкой на его адвоката Зибейд Садыгову, подчеркнула, что арест фотографа и суд над ним были отмечены "многочисленными нарушениями, в том числе запретом властей на доступ к своему адвокату", а обвинения против Шукюрова были "полностью сфабрикованы".

"Вынесение приговора фоторепортеру Вели Шукюрову по сфабрикованным обвинениям и заявления о серьезных нарушениях в его деле вызывают глубокую тревогу и требуют полного и прозрачного расследования", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

"Азербайджанские власти должны освободить Шукюрова и обеспечить представителям прессы свободное выполнение их работы. Чтобы они не опасались преследования по необоснованным обвинениям", – добавила она.

Утром 4 февраля полиция Бинагадинского района Баку вызвала Шукюрова и в течение часа допрашивала его по поводу информации, которую он запросил у знакомого полицейского в связи с журналистским расследованием, отметили в Комитете защиты журналистов. "Местные СМИ сообщают, что журналист интересовался автомобилем чиновника", – сказано в заявлении организации.

В тот же день три человека в штатском, которые дважды представились сотрудниками полиции, прибыли к дому Шукюрова. Они заявили, что хотели расспросить его о соседях, но журналиста там не было.

"Около 21.00, когда Шукюров возвращался домой с супругой, к нему подошли те же лица и посадили в машину, заявив, что везут его в 27-е отделение Ясамальского районного управления полиции. Шукюров не оказал сопротивления", – указано в заявлении.

Адвокат Зибейд Садыгова подчеркнула, что полиция продержала журналиста в этом отделении всю ночь, не объяснив причину и не позволив ему позвонить семье или адвокату. Его супруга и адвокат неоднократно обращались с запросами в 27-е и другие отделения полиции, но им заявили, что журналиста там нет.

"5 февраля Садыгова на портале электронного суда нашла информацию о предстоящим судебном заседании по делу Шукюрова. Но когда, она прибыла в суд, процесс уже закончился. На суде у Шукюрова не было адвоката, поскольку фотограф отказался от защитника по назначению", – приведены в заявлении организации слова адвоката.

Судья принял версию полиции о том, что Шукюров будто бы "вел себя неадекватно", и что когда к нему подошли сотрудники полиции, он стал их оскорблять и попытался скрыться. 10 февраля апелляционный суд отклонил ходатайства защиты о вызове свидетелей или просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения, сделанных возле дома журналиста и на улице, где, по утверждениям полиции, произошло его задержание. Решения судов по административным делам в Азербайджане не подлежат дальнейшему обжалованию, сказала адвокат Садыгова, добавив, что планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Электронные письма КЗЖ в министерство внутренних дел и министерство юстиции Азербайджана остались без ответа, сказано в заявлении организации.

Вели Шукюров три раза в неделю звонит своей супруге Айтадж Алянур, у него нет жалоб на обращение и условия содержания под стражей, сообщила Алянур корреспонденту "Кавказского узла". Он добавила, что Шукюров не согласен с наказанием, и что намерен подать жалобу в ЕСПЧ.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана отверг утверждения о фальсификации уголовного дела в отношении Шукюрова. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что Шукюров арестован за совершение конкретных административных правонарушений, и что юридическая оценка его действиям дана судом.

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