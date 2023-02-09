Астраханец публично покаялся после сожжения иконы

09 февраля 2023, 17:07

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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих заведено на 19-летнего астраханца, который подозревается в сожжении иконы. Молодой человек признал вину и раскаялся, следует из видеозаписи его извинений.

Управление Следкома России по Астраханской области сообщило сегодня о начале расследования уголовного дела по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного Кодекса России) в отношении 19-летнего астраханца, который подозревается в сожжении иконы, говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, в январе 2023 года подозреваемый, находясь около торгового центра в Кировском района Астрахани, "пренебрежительно относясь к православной вере, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – иконой Божией Матери, публично сжег ее, при этом процесс горения снимался на камеру мобильного телефона". После этого молодой человек распространил запись на своей странице в социальной сети, предположило следствие.

В Telegram-канале Следкома размешено короткое видео с подозреваемым, его лицо на записи размыто. "Сжег икону Божьей Матери около ЦУМа в Кировском районе. В содеянном сознаюсь, каюсь", - заявил он на видео.

Следствие также пообещало провести проверку действий других людей, которые принимали участие в съемке сожжения иконы. "Уголовное дело было возбуждено по результатам процессуальной проверки, организованной по материалам, опубликованным в СМИ", - подчеркивается в сообщении.

Какая мера пресечения избрана подозреваемому, в сообщении не говорится.

Telegram-канал "Пункт А" 8 февраля опубликовал видеозапись сожжения иконы. На видеозаписи человек,лица которого не видно, поджег зажигалкой небольшую икону, размером с карманный календарик, и держал ее в руке, пока она не сгорела. События происходили в людном месте, следует из видеозаписи.

На сайте Астраханской митрополии Русской православной церкви на 16.50 мск не содержится комментариев о сожжении иконы.

"Кавказский узел" также писал, что 22 января Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидера датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, который 21 января у посольства Турции в Стокгольме сжег Коран. Аналогичная акция с сожжением Корана прошла и в Дании. Глава Чечни предположил, что за перформансом Палудана стоят "политические силы", и заявил, что все причастные к этой акции навлекли на себя вечное проклятие. Кадыров пригрозил Палудану "карой", отметив, что организатор сожжения Корана, посвятивший акцию сожжения Корана в Дании главе Чечни, позволил себе "непростительный поступок".

Отметим, что практика публичных извинений приобрела широкую распространенность в Чечне, жители которой извиняются как за свои проступки или действия, так и за обращения к властям с жалобами. В дальнейшем эта практика распространилась и за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Случаи публичных извинений собраны "Кавказским узлом" в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

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