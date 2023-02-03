Дагестанские Свидетели Иеговы* отказались обжаловать условные сроки

03 февраля 2023, 07:55

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Четверо Свидетелей Иеговы*, осужденных на условные сроки, отозвали апелляционные жалобы на приговор, и он вступил в силу, сообщили в Верховном суде Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Кировский райсуд Махачкалы приговорил Арсена Абдуллаева, Марата Абдулгалимова и Антона Дергалева к 6,5 года лишения свободы условно, а Марию Карпову - к шести годам условного заключения. Всех четверых суд признал виновными в организации деятельности экстремистской организации. Кроме того, Абдуллаев, Абдулгалимов и Дергалев осуждены за финансирование запрещенной организации, а Карпова - за вовлечение в деятельность запрещенной организации.

В декабре 2022 года осужденные подали апелляционную жалобу на решение суда, Верховный суд республики назначил ее рассмотрение на 2 февраля.

Осужденные отозвали свои апелляционные жалобы на приговор, сообщил 2 февраля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Верховного суда Дагестана. "Суд, соответственно, прекратил апелляционное производство по делу. Приговор с сегодняшнего дня вступил в законную силу", - сказал он.

Сами осужденные отказались прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" решение отозвать апелляционную жалобу. Родственник одного из осужденных предположил, что причиной отзыва апелляции могло быть нежелание участвовать в дальнейших разбирательствах. "Все устали от бесконечных судов", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* были задержаны в июне 2019 года и обвинены в экстремизме. Свидетели обвинения в суде указали, что после запрета религиозной организации дагестанские верующие не проводили общих собраний, а все местные отделения были закрыты. 14 сентября 2021 года подсудимые заявили, что экспертиза, которая легла в основу обвинения, не соответствует методикам проведения и требованиям закона.

Отметим, в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, сообщили 14 апреля 2022 года "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года Верховный суд республики назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.