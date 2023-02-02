ЕСПЧ признал неправомерность уголовного преследования Сардара Алиева за его публикации

02 февраля 2023, 14:32

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил решение по жалобе азербайджанского журналиста Сардара Алиева. Суд признал нарушение свободы выражения, гарантированной Европейской конвенцией и постановил выплатить ему компенсацию на общую сумму 4 тыс. евро.

Как сообщал «Кавказский узел», главный редактор азербайджанской газеты Nota Сардар Алиев (его псевдоним Сардар Алибейли) и сотрудник этого издания Фарамаз Аллахвердиев (известен также под псевдонимом Фарамаз Новрузоглу) 8 октября 2009 года были приговорены к трем месяцам лишения свободы по обвинению в клевете и оскорблении. Журналисты осуждены по иску главы "Объединения поборников свободы" Тахмасиба Новрузова. Он счел оскорблением и клеветой публикации в газете "Нота" в марте-апреле 2009 года о финансовых махинациях. Впоследствии Алибейли срок наказания был увеличен еще на месяц в связи с другим иском против него, поданным командованием Внутренних войск Азербайджана.

Как отмечено в постановлении ЕСПЧ, опубликованном сегодня на сайте Страсбургского суда, заявление касалось двух приговоров в отношении его из-за статей, опубликованных в 2009 году в газете Nota.

В связи с уголовными делами заявитель жаловался в соответствии со статьей 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека на то, что в отношении него имело место «неоправданное и несоразмерное вмешательство» в его «право на свободу выражения мнений».

ЕСПЧ, принимая во внимание то, что журналист ссылался на анонимного информатора и высказывал свои оценочные суждения, счел, что Алибейли были вынесены суровые наказания с учетом того, что по вменяемым журналисту действиям с национальным законодательством были предусмотрены и альтернативные меры, такие как штраф, общественные или исправительные работы.

С учетом ЕСПЧ постановил, что «уголовные санкции, примененные к заявителю, были несоразмерны преследуемой законной цели». «Таким образом, национальные суды в настоящих делах вышли за рамки того, что можно было бы назвать «необходимыми» для ограничениями свободы выражения мнения заявителя. Соответственно, имели место нарушения статьи 10 (свобода выражения) Конвенции в отношении обоих разбирательств», - говорится в решении ЕСПЧ.

Страсбургский суд назначил Алибейли компенсацию в размере 2500 евро за моральный ущерб и 1500 евро на возмещение судебных затрат.

В очередной раз подтверждена нецелесообразность наказания за диффамацию в виде лишения свободы, отметил глава Группы прав медиа Халид Агалиев, комментируя решение ЕСПЧ.

«В решении ЕСПЧ особо указывается на несоразмерность наказания в виде лишения свободы за выражения в публикациях. Это решение актуализирует вопрос о принятии в Азербайджане специального закона о диффамации, отменяющего уголовную ответственность за клевету и оскорбление и рассматривание подобных споров в плоскости гражданского права», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступен для комментариев.

Напомним, Алибейли привлекался к ответственности и по другим уголовным делам. 13 ноября 2013 года главный редактор газеты P.S Nota и online-издания Рsnota.com Алибейли был приговорен к четырем годам лишения свободы. Потерпевшим по делу о хулиганстве с применением оружия проходил Натиг Амиров, утверждавший, что Алибейли избил его на улице, в том числе ударив камнем по голове. Журналист заявлял, что невиновен и преследуется по политическим мотивам. 29 мая 2014 года Бакинский апелляционный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции. 4 июня 2014 года Верховный суд также оставил в силе это решение. Он был признан политзаключенным и в декабре помилован.

В январе 2007 года Сардар Алибейли был приговорен к полутора годам исправительных работ по диффамационному иску.

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