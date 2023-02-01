Жительница Элисты оштрафована за пикет против спецоперации

01 февраля 2023, 06:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За проведение пикета против спецоперации на Украине элистинка Элзята Сокова оштрафована на 30 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года Сокова провела пикет около кинотеатра "Родина". В руках она держала плакат с пацифистским лозунгом, пишет 31 января "ОВД-Инфо"*.

В решении, опубликованном на сайте Элистинского городского суда, отмечается, что Сокова в суд не пришла. Ее защитник Санал Убушиев пояснил, "что Сокова Э. Б. выразила свое мнение, воспользовавшись статьей 29 Конституции Российской Федерации", добавив, что "состава административного правонарушения в ее действиях не имеется".

Суд, однако, принял решение оштрафовать Сокову на 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2022 года за участие в пикете против мобилизации малых народов была оштрафована на 30 тысяч рублей жительница Элисты Саяха Булхачинова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.