01 февраля 2023, 06:06

Жительница Элисты оштрафована за пикет против спецоперации

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За проведение пикета против спецоперации на Украине элистинка Элзята Сокова оштрафована на 30 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года Сокова провела пикет около кинотеатра "Родина". В руках она держала плакат с пацифистским лозунгом, пишет 31 января "ОВД-Инфо"*.

В решении, опубликованном на сайте Элистинского городского суда, отмечается, что Сокова в суд не пришла. Ее защитник Санал Убушиев пояснил, "что Сокова Э. Б. выразила свое мнение, воспользовавшись статьей 29 Конституции Российской Федерации", добавив, что "состава административного правонарушения в ее действиях не имеется".

Суд, однако, принял решение оштрафовать Сокову на 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2022 года за участие в пикете против мобилизации малых народов была оштрафована на 30 тысяч рублей жительница Элисты Саяха Булхачинова.

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Примечание:

"Калмыцкий активист Санджиев после штрафов за пацифистские призывы покинул Россию", "Новороссийский блогер Алибеков признан политзаключенным", "Репост видео привел жительницу Морозовска к штрафу за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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