Жительница Элисты оштрафована за дискредитацию армии

28 ноября 2022, 00:45

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Протест против мобилизации жительницы Элисты привел ее к штрафу в 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в Элистинский городской суд передано административное дело Саяхи Булхачиновой, обвиненной в дискредитации российской армии. Она вышла в Элисте на пикет против мобилизации малых народов.

Элистинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Булхачинову из-за плаката, в котором было выражено негативное отношение к мобилизации, сообщило 27 ноября издание "ОВД-инфо"*.

В пикете жительница города успела простоять около 10 минут, информирует издание" Кавказ.Реалии"**.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью