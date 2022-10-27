Кодекс административных нарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

27 октября 2022, 08:58

Репост видео привел жительницу Морозовска к штрафу за дискредитацию военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд счел, что репост в социальной сети видео разрушений и взрывов ракетных ударов дискредитирует Вооружённые силы РФ.

Как сообщал "Кавказский узел", дело Юлии Моисеенко, обвиненной в дискредитации российских военных, поступило в суд 12 октября. 

Морозовский районный суд признал виновной местную жительницу, которая сделала в соцсети репост "видео разрушений и взрывов ракетных ударов" на Украине, со ссылкой на релиз объединённой пресс-службы судов Ростовской области сообщило 26 октября издание donnews.

«Моисеенко Юлия… совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине», - говорится в материалах дела на сайте суда. Суд признал девушку виновной в совершении административного правонарушения. Её оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Отметим, что максимальное наказание для физических лиц по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) - штраф в 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также сообщал, что 20 октября суд оштрафовал жителя Волгодонска Павла Брижана на 30 тысяч рублей за комментарии в интернете.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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