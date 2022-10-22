Житель Волгодонска оштрафован за дискредитацию российской армии

22 октября 2022, 05:52

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Волгодонска Павла Брижана за комментарии в интернете.

Как писал "Кавказский узел", житель Волгодонска Павел Брижан был заподозрен в дискредитации российских военных в сентябре.

Павел Брижан из Волгодонска оштрафован на 30 тысяч рублей из-за комментариев в интернете, пишет 21 октября "ОВД-Инфо"*.

Брижана признали виновным по статье о дискредитации российской армии из-за того, что на одном из форумов он написал пацифистские призывы. Также он выразил недовольство тем, что пацифистские призывы стали восприниматься, как экстремистские.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.