22 октября 2022, 05:52

Житель Волгодонска оштрафован за дискредитацию российской армии

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Волгодонска Павла Брижана за комментарии в интернете.

Как писал "Кавказский узел", житель Волгодонска Павел Брижан был заподозрен в дискредитации российских военных в сентябре.

Павел Брижан из Волгодонска оштрафован на 30 тысяч рублей из-за  комментариев в интернете, пишет 21 октября "ОВД-Инфо"*.

Брижана признали виновным по статье о дискредитации российской армии из-за того, что на одном из форумов он написал пацифистские призывы. Также он выразил недовольство тем, что пацифистские призывы стали восприниматься, как экстремистские.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Картинка в соцсети обернулась для ростовчанина штрафом за дискредитацию армии", "Военный из Ростовской области обвинен в распространении фейков об армии", "Анастасия Шевченко уехала из России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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