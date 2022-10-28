28 октября 2022, 11:42

Калмыцкий активист Санджиев после штрафов за пацифистские призывы покинул Россию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Председатель Конгресса ойрат-калмыцкого народа Арсланг Санджиев, дважды оштрафованный за пацифистские призывы, переехал в США.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что Верховный суд Калмыкии оставил в силе второй штраф председателю Конгресса и исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Арслангу Санджиеву за призывы против военной операции на Украине.

В апреле Верховный суд Калмыкии утвердил первый штраф Санджиеву по статье о дискредитации военных. Поводами для штрафов стали опубликованные в соцсетях 7 и 10 марта обращения исполкома съезда с призывом к землякам не участвовать в военной операции на Украине и с призывом остановить военную операцию. Зампред исполкома съезда Адуча Эрднеев также был оштрафован дважды за эти обращения.

Арсланг Санджиев сообщил, что покинул Россию из-за своей пацифистской позиции и преследования властей. "Член нашего конгресса Алтан Очиров получил три года колонии по делу о "фейках", идет преследование других активистов. В России нельзя уже говорить правду, а мы не могли молчать", - приводит сегодня слова Санджиева "Кавказ.Реалии"*.

62-летний активист пояснил, что переехал через Мексику в США, сейчас его миграционное дело находится на рассмотрении в американском суде. Санджиев подчеркнул, что не хочет жить за рубежом и мечтает как можно быстрее вернуться "в обновленную Россию", пишет издание.

Напомним, 4 марта была введена ответственность за дискредитацию армии по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Основная опасность этой административной статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал ранее краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прекращено преследование жителя Элисты за пацифистскую акцию", "Суд утвердил штраф элистинке за пацифистский пикет", "Юристы поспорили о правоприменении статьи о дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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