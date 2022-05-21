Суд в Калмыкии утвердил второй штраф Арслангу Санджиеву за дискредитацию армии

21 мая 2022, 03:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Калмыкии оставил в силе штраф председателю исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Арслангу Санджиеву за призывы против спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Верховный суд Калмыкии оставил без изменений штраф в 35 тысяч рублей, назначенный Арслангу Санджиеву. Апелляционная инстанция согласилась с решением Элистинского горсуда, который признал дискредитацией российской армии опубликованное в соцсетях 10 марта обращение исполкома съезда с призывом к землякам не участвовать в спецоперации на Украине.

25 марта Арсланг Санджиев был оштрафован на 30 тысяч рублей. Элистинский горсуд счел дискредитацией вооруженных сил его призыв остановить спецоперацию на Украине, опубликованный в соцсетях 7 марта. Кроме него этот призыв и призыв к землякам не участвовать в спецоперации подписали зампреды исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Адуча Эрднеев, Батыр Боромангнаев и Владимир Довданов. Эрднеев был оштрафован дважды, оба раза на 30 тысяч рублей. Местонахождение Боромангнаева и Довданова полиция не установила. При этом Довданова суд оштрафовал заочно.

Верховный суд Калмыкии утвердил штраф в 30 тысяч рублей, назначенный Арслангу Санджиеву судом первой инстанции по статье о дискредитации армии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Санал Убушиев. Само заседание прошло 12 мая, но текст решения суда удалось получить только 20 мая, сказал он. "Арсланг Бамбаевич [Санджиев] попросил рассмотреть дело без его участия. В принципе было понятно, чем оно закончится. Но на руки решение суда я получил только сегодня (20 мая)", - пояснил Убушиев.

Подобные дела рассматриваются в судах по шаблону, их результат известен заранее, считает юрист. "Как и в первой инстанции, мы настаивали на том, что у моего подзащитного есть право выражать свое мнение в соответствии с 29-й статьей Конституции (о праве на свободу мысли и слова). Кроме того, мы обращали внимание, что ни МВД как орган, составивший протокол, ни суд не провели лингвистическую экспертизу. Мы так и не увидели доказательств, что [пацифистские] фразы в тексте заявления конгресса (исполкома съезда) дискредитируют вооруженные силы России. В термине "специальная военная операция" содержится слово "военная". Согласно словарю, это прилагательное обозначает "то, что относится к войне". Дискредитируют ли [пацифистские фразы] российские войска, должен был пояснить эксперт. Но судья меня выслушала и приняла типичное для таких дел решение с привычными уже формулировками", - рассказал Убушиев.

Пацифистские фразы, "выражающие мнение Санджиева", сформулированы "четко и недвусмысленно", поэтому "специальные лингвистические познания для квалификации деяния не требуются", говорится в тексте решения суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Санджиев подменяет понятие "специальная военная операция" другим и "своими публичными действиями подрывает доверие к использованию вооруженных сил Российской Федерации… что и является дискредитацией", констатировал суд.

Комментариями от Санджиева относительно решения Верховного суда Калмыкии "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал а тематической странице "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.