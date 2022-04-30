Арсланг Санджиев на съезде ойрат-калмыцкого народа. Элиста, 29 мая 2021 года. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"

30 апреля 2022, 00:27

Штраф калмыцкому активисту за дискредитацию российской армии оставлен в силе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Калмыкии оставил без изменений наказание, назначенное председателю съезда ойрат-калмыцкого народа Арслангу Санджиеву по делу о дискредитации вооруженных сил России. Оппозиционер намерен обжаловать решение в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта Элистинский горсуд приговорил к штрафу в 35 тысяч рублей председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Арсланга Санджиева, посчитав дискредитацией российской армии опубликованное в соцсетях обращение исполкома съезда с призывом к землякам не участвовать в спецоперации на Украине.

25 марта Арсланг Санджиев был оштрафован на 30 тысяч рублей. Элистинский горсуд счел дискредитацией вооруженных сил его призыв остановить спецоперацию на Украине, опубликованный в соцсетях 7 марта. Кроме него этот призыв и призыв к землякам не участвовать в спецоперации подписали зампреды исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа Адуча Эрднеев, Батыр Боромангнаев и Владимир Довданов. Эрднеев был оштрафован дважды, оба раза на 30 тысяч рублей. Местонахождение Боромангнаева и Довданова полиция не установила. При этом Довданова суд оштрафовал заочно.

Апелляционная инстанция оставила без изменений штраф размером 35 тысяч рублей, назначенный Арслангу Санджиеву Элистинским горсудом за дискредитацию вооруженных сил России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Санал Убушиев, защищавший в суде Санджиева. При этом от подробных комментариев он воздержался. "В делах, связанных со спецоперацией на Украине, судебные решения выносятся по шаблону", – посетовал защитник.

Арслан Санджиев также заверил корреспондента "Кавказского узла", что "ничего нового" на заседании суда не было. "Опять проговорили все то же самое. Я сказал судье, что с каждым днем все больше убеждаюсь, что конгресс (исполком съезда – прим. "Кавказского узла") поступил правильно, когда осудил спецоперацию и призвал земляков в ней не участвовать. Можно называть эту специальную военную операцию миром, раз другим словом нельзя. Но мирные люди и военнослужащие от этого гибнуть не перестанут. В том числе наши молодые земляки", – сказал председатель съезда ойрат-калмыцкого народа.

Он заявил, что решил вернуть властям почетную грамоту, которой его наградил совет судей в 2009 году. "Нас с [философом] Базыром Бичеевым наградили за книгу "Судебная система Республики Калмыкии". Сегодня (29 апреля - прим. "Кавказского узла"), перед тем, как судья вынесла решение, я ей сказал, что, если Верховный суд не отменит несправедливое решение городского суда, я откажусь от этой награды. В совещательной комнате она провела несколько часов. Не знаю, может, советовалась с начальством. В любом случае, штраф оставили без изменений. Так что теперь я официально отказываюсь от этой грамоты и в ближайшее время сделаю публичное заявление по этому поводу", – констатировал Санджиев.

Жители Калмыкии и представители калмыцких землячеств уже начали перечислять деньги на штрафы активистам, рассказал председатель исполкома съезда. "Сторонники помогают нам с Адучей Эрднеевым материально. Уже присылают деньги – из Калмыкии, из других регионов. По второму делу дату апелляции мне пока не назначили. Но на отмену наказаний мы не рассчитываем – штрафы придется оплачивать, деваться некуда. А дальше – будем подавать жалобу в Европейский суд [по правам человека]", – заявил Санджиев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Юристы поспорили о правоприменении статьи о дискредитации российской армии", "Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил", "Волгоградская активистка обжаловала штраф за дискредитацию российской армии".

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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