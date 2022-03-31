Активист Эрднеев получил второй штраф по статье о дискредитации вооруженных сил

31 марта 2022, 17:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Элисте вновь назначил штраф активисту съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву за дискредитацию российской армии. Доказательств дискредитации в суде не представили, решение будет обжаловано, заявил защитник Эрднеева Семен Атеев.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта Элистинский горсуд назначил заместителю председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Адуче Эрднееву штраф 30 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил. 29 марта по этой же статье был второй раз оштрафован председатель съезда ойрат-калмыцкого народа Арсланг Санджиев. Суд назначил ему штраф 35 тысяч рублей.

Элистинский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей заместителя председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Адучу Эрднеева за подпись под опубликованным 10 марта призывом к землякам не участвовать в спецоперации на Украине. Помимо него это обращение подписали председатель организации Арсланг Санджиев и его заместители Батыр Боромангнаев и Владимир Довданов, сообщил Эрднеев корреспонденту "Кавказского узла".

"Дело рассматривала та же судья, что была 28 марта. Мой защитник Семен Атеев заявил ей отвод, привел целый список оснований. Но она не удовлетворила ходатайство и продолжила заседание. Полицейский, как и в прошлый раз, пояснил, что меня привлекают к ответственности за (пацифистские) лозунги. Каким именно образом эти фразы дискредитируют вооруженные силы, он вновь не пояснил. Тем не менее я опять признан виновным. Итог предсказуемый. Но мы все равно пойдем до конца – будем судиться дальше во всех возможных инстанциях", – сказал Эрднеев.

Представитель центра по противодействию экстремизму МВД по Калмыкии, составивший административный протокол, не привел в суде никаких доказательств публичной дискредитации вооруженных сил, заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Семен Атеев. "Я спрашивал у представителя МВД: "В чем выразились публичные действия Эрднеева? Он выходил на площадь, кричал в толпе, пытался обратить на себя внимание? Распространял это заявление?" Ничего этого не было. А чем (пацифистская) фраза дискредитирует вооруженные силы? Какие у МВД доказательства, если никаких экспертиз не проводилось?" – сказал Атеев.

В административном протоколе была допущена та же ошибка, что и во время заседания 28 марта – представитель МВД вновь указал, что Эрднеев привлекается по части 7 статьи 20.3.3 КоАП, в то время как эта статья содержит только две части, указал Атеев. По его словам, он указал суду на эту ошибку, отметив, что это основание для признания протокола недопустимым доказательством и прекращения дела, так как все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу лица, которое привлекается к ответственности. Однако судья "вышла за пределы своих полномочий" и стала задавать наводящие вопросы полицейскому, который заверил, что имел в виду часть 1 статьи, подчеркнул юрист.

То, что судья во время заседания 28 марта не приняла во внимание ошибку в протоколе, стало одним из оснований для ходатайства об отводе, заявленного перед рассмотрением дела по существу 30 марта, пояснил Атеев. "В тот раз я заявил письменное ходатайство о нарушении в протоколе. Согласно статье 24.4 КоАП, письменные ходатайства подлежат немедленному рассмотрению, суд не имеет права их игнорировать, он должен вынести определение. А судья мне заявила, что при рассмотрении административного дела определения не выносятся! Кроме того, Эрднеев заявил меня в качестве защитника, а она допустила в качестве представителя. Хотя представитель выступает на стороне потерпевшего. Как судья может совершать такие ошибки? Это и многое другое я изложил в ходатайстве об отводе на четырех листах. Естественно, она не удовлетворила ходатайство", – отметил юрист.

Для отмены решения суда первой инстанции есть все основания, но судьи сегодня принимают "не правовые, а политические" решения по делам, связанным с выступлениями активистов против спецоперации на Украине, посетовал Атеев. "Но мы однозначно будем обжаловать эти решения", – добавил он.

После начала военной спецоперации на Украине жители России, в том числе СКФО и ЮФО, неоднократно выражали протесты против нее. В частности, пикеты с призывом прекратить операцию на Украине проводились в Волгограде с 24 февраля. После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты стали подвергаться преследованию и по этой статье. Новая статья применяется и к авторам публикаций в соцсетях.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.