Алтан Очиров приговорен к трем годам заключения

18 октября 2022, 13:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил бывшего работника мэрии Элисты Алтана Очирова к трем годам лишения свободы, признав его винновым в распространении фейков про российских военных. Очиров отказался признать свою вину и заявил, что обжалует приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 апреля суд поместил под стражу работника администрации Элисты Алтана Очирова, которому вменялась статья о распространении ложной информации о вооруженных силах России. Элистинский горсуд 7 июля продлил срок ареста Очирову. 12 октября на заседении суда прокурор потребовал семь лет заключения для Очирова.

По версии следствия, сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров опубликовал в Telegram-канале "Вольный Улус" ролик о расстреле военными автомобиля с пенсионерами, а также разместил сообщения о потопе десантного корабля, мародерстве и число потерь со стороны России в первые дни спецоперации, информировал в своем Telegram-канале проект "Сетевые Свободы"* со ссылкой на адвоката Игоря Колдунова, который защищает Очирова в суде.

Суд признал Очирова виновным в распространении фейков о российской армии и приговорил его к трем годам лишения свободы. Очиров по прежнему отказывается признать свою вину, он заявил, что намерен обжаловать приговор, передало сегодня "ОВД Инфо"*.

Напомним, по версии прокуратуры, Очиров действовал вместе с "неустановленным лицом" под никнеймом "Эренцен", "в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство". Вдвоем они "согласованно" распространяли информацию через Telegram-канал "Вольный улус", чтобы "разжечь межнациональную и политическую рознь" и сформировать о российских военнослужащих образ "врагов, поддерживающих руководство Российской Федерации во главе с Путиным", заявила ранее гособвинитель.

Обвинение также считает, что Очиров являлся владельцем канала "Вольный улус", но 11 марта Telegram заблокировал паблик, в связи с чем 16 марта Очиров со своей электронной почты направил в адрес сотрудников мессенджера письмо с просьбой разблокировать канал.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября правозащитники информировали, что против калмыцкого активиста, участника Конгресса ойрат-калмыцкого народа Эренцена Доляева, который имеет инвалидность и передвигается на коляске, возбуждено уголовное дело о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам ненависти и в составе группы лиц. Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале "Вольный улус".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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