Калмыцкий активист заподозрен в распространении фейков о военных

04 октября 2022, 14:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инвалид-колясочник Эренцен Доляев подозревается в распространении фейков о российской армии через Telegram-канал "Вольный улус", из-за публикаций в котором был обвинен по этой же статье бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров.

Как писал "Кавказский узел" бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров, обвиняемый в публикации постов с фейками о российской армии, 28 июля заявил в суде, что полностью не согласен с обвинительным заключением. В ходе заседания прокурор допросила троих из пяти заявленных свидетелей обвинения и представила письменные доказательства. Защита указала, что следователи не смогли доказать виновность Очирова.

По данным прокуратуры, Очиров действовал совместно с "неустановленным лицом" под никнеймом "Эренцен", "в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство". Вдвоем они "согласованно" распространяли информацию через Telegram-канал "Вольный улус" с целью "разжечь межнациональную и политическую рознь" в отношении российских военнослужащих, чтобы сформировать вокруг них образ "врагов, поддерживающих руководство Российской Федерации во главе с Путиным", заявила гособвинитель 28 июля. Согласно обвинительному заключению, изначально Очиров являлся владельцем канала "Вольный улус". Однако 11 марта Telegram заблокировал паблик. Тогда Очиров попросил "Эренцена" создать новый канал с прежним названием и назначить его администратором. С 22 марта по 1 апреля обвиняемый опубликовал четыре поста о действиях российской армии на Украине, которые, "согласно письму от 27 мая 2022 Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, носят ложный характер и не являются достоверными", указала прокурор.

Против калмыцкого активиста, участника Конгресса ойрат-калмыцкого народа Эренцена Доляева возбудили уголовное дело о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам ненависти и в составе группы лиц. Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале "Вольный улус", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Доляев, имеющий инвалидность и передвигающийся на коляске, рассказал, что дело касается паблика "Вольный Улус", в публикации постов с фейками о российских военных в котором обвиняется бывший сотрудник администрации Элисты и активист Алтан Очиров. "За несколько месяцев до ареста Очиров закрыл свой канал, мне просто понравилось название "Вольный улус", и я решил его использовать. К публикациям там Очиров не имеет отношения", - рассказал привело слова Доляева "Кавказ.Реалии"**.

К бывшей жене Доляева приходил полицейский, сообщивший о возбуждении уголовного дела и планах объявить его в международный розыск, рассказал активист. Он сообщил, что сейчас проживает во Франции, куда эмигрировал после угроз уголовного преследования после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

По делу Доляева продолжается предварительное следствие, сообщил адвокат по назначению Зурган Джульджиев. По его словам, с подзащитным он не общался, так как Доляев находится за пределами России, сообщило издание.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.