Прокурор потребовал семь лет заключения для Алтана Очирова

12 октября 2022, 16:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семь лет колонии запросила прокуратура для бывшего сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова по делу о распространении фейков о российской армии.

Как писал "Кавказский узел", бывший сотрудник мэрии Элисты Алтан Очиров, обвиняемый в публикации постов с фейками о российской армии, 28 июля заявил в суде, что полностью не согласен с обвинительным заключением.Защита указала, что следователи не смогли доказать виновность Очирова. 24 августа Элистинский горсуд отклонил три из четырех ходатайств защиты Алтана Очирова, в частности, отказался вызвать на допрос представителя министерства обороны, письмо которого легло в основу обвинения.

По данным прокуратуры, подсудимый действовал совместно с "неустановленным лицом" под никнеймом "Эренцен", "в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство". Вдвоем они "согласованно" распространяли информацию через Telegram-канал "Вольный улус" с целью "разжечь межнациональную и политическую рознь" в отношении российских военнослужащих, чтобы сформировать вокруг них образ "врагов, поддерживающих руководство Российской Федерации во главе с Путиным", заявила гособвинитель 28 июля.

Прокуратура запросила семь лет колонии для бывшего сотрудника мэрии Элисты Алтана Очирова из-за публикаций о действиях российских военных на Украине в Telegram-канале "Вольный улус", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно обвинительному заключению, изначально Очиров являлся владельцем канала "Вольный улус". Однако 11 марта Telegram заблокировал паблик. Тогда Очиров попросил "Эренцена" создать новый канал с прежним названием и назначить его администратором. С 22 марта по 1 апреля обвиняемый опубликовал четыре поста о действиях российской армии на Украине, которые, "согласно письму от 27 мая 2022 Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, носят ложный характер и не являются достоверными", указала прокурор.

4 октября стало известно о начале расследования уголовного дела о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам ненависти и в составе группы лиц против инвалида-колясочника, калмыцкого активиста, участника Конгресса ойрат-калмыцкого народа Эренцена Доляева. Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале "Вольный улус". Доляев пояснил, что стал публиковать записи в канале "Вольный улус" после того, как Очиров "закрыл" его. "Мне просто понравилось название "Вольный улус", и я решил его использовать. К публикациям там Очиров не имеет отношения", - привело слова Доляева "Кавказ.Реалии"**.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.